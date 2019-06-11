السودان.. الأمن يفرج عن قادة الحركة الشعبية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ياسر عرمان عاد إلى العاصمة السودانية من منفاه أواخر مايو.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إطلاق سراح كل من ياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك أردول، الاثنين.

وكانت قوات الأمن اعتقلت، الأربعاء، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال من منزله في الخرطوم، ياسر عرمان الذي كان قد عاد إلى العاصمة السودانية من منفاه أواخر الشهر السابق.

بينما اعتقلت قوات الأمن إسماعيل جلاب القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، بعد لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، خلال زيارته للخرطوم في محاولة للتوسط بين طرفي النزاع في السودان، حسبما أعلن مساعد له، السبت الماضي.

والتقى آبي أحمد، الجمعة، قادة الجيش والمحتجين في محاولة لإحياء المباحثات بين الطرفين، بعد مقتل العشرات من المتظاهرين في العاصمة.

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واعتقل جلاب من منزله، صباح السبت. وقال رشيد أنوار من الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال لفرانس برس إنه عند "الساعة الثالثة من صباح (السبت) حضر إلى إقامتنا سيارة فيها مسلحون، وأخذوا إسماعيل جلاب إلى جهة غير معلومة".

وجلاب من قيادات تحالف الحرية والتغيير، الذي يضم أحزابا معارضة ومجموعات متمردة مع قادة الاحتجاجات، التي تهز السودان منذ ديسمبر الماضي.

كما أوضح المصدر نفسه أن مبارك أردول الناطق باسم الحركة، الفرع الشمالي من حركة تمرد جنوبية سابقة، أيضا اقتيد إلى "جهة غير معلومة".