شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى الخليج.. طقس شديد الحرارة فى السعودية والبحرين وسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، طقس حار فى معظم الأنحاء مع ارتفاع كبير فى درجة الرطوبة، مع توقعات بسقوط أمطار فى بعض المناطق.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم فإنها تتوقع نشاط فى الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربى للبحر الاحمر وطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة فى حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير ، الباحة قد تمتد إلى الطائف بحسب وكالة "واس".

وأورد التقرير، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة تتحول مساءً شرقية الى جنوبية شرقية،وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون حسناً ولكنه حار مع بعض السحب أحياناً خلال النهار، بحسب وكالة الانباء البحرينية.

وبحسب الوكالة الرسمية البحرينية، فإن الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية، والرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 10 .

Advertisements

سلطنة عمان

توقعت هيئة الأرصاد فى سلطنة عمان، تشكل السحب على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة ما بعد الظهيرة واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على السواحل المطلة على بحر العرب، بحسب الوكالة الرسمية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى فى محافظة مسقط 45 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية أما فى مدينة صلالة فتبلغ درجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يتشكل منخفض مدارى جنوب شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية .

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فإنه من المتوقع أن يتعمق هذا المنخفض المدارى ويتحرك باتجاه الشمال بمحاذاة السواحل الهندية و يحتمل أن يتحول إلى عاصفة مدارية خلال الـ"24" ساعة القادمة.

و أكد المركز أنه حسب ما أشارت إليه أحدث خرائط الطقس و صور الأقمار الاصطناعية، فإنه لا يوجد أى تأثير للمنخفض على الدولة، و لفت إلى أنه يتابع الوضع على مدار الساعة و مستمر بموافاة آخر المستجدات، و ناشد المركز الوطنى للأرصاد الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه وعدم تداول الشائعات.