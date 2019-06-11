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ننشر درجات الحرارة فى سلطنة عمان.. 45 للكبرى والصغرى 33

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد فى سلطنة عمان، تشكل السحب على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة ما بعد الظهيرة واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على السواحل المطلة على بحر العرب، بحسب الوكالة الرسمية.

الرياح.. تهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار تتحول إلى خفيفة متغيرة الاتجاه ليلا، فيما تهب على معظم محافظات السلطنة رياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة وتكون نشطة على سواحل بحر العرب.

حالة البحر.. متوسط الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له مترين وهادئ الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع للموج مترا واحدا يتحول خلال المساء إلى هادئ إلى متوسط الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع له مترًا ونصف المتر.

الرؤية الأفقية .. جيدة وتنخفض فى مناطق هطول الأمطار.

تبلغ درجة الحرارة العظمى فى محافظة مسقط 45 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية أما فى مدينة صلالة فتبلغ درجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

المدينة / الولاية العظمى الصغرى

السيـــــــــب 42 31

العامرات 45 33

خصـــــــــب 42 30

دبـــــــــــا 45 30

مدحـــــــــاء 45 32

البريمــــــــى 47 32

ينقـــــــــــل 44 27

عبـــــــــرى 48 32

فهــــــــــود 49 33

صحـــــــــار 45 32

الســـــــــويق 45 31

الرستـــــــــاق 47 31

سمائــــــــــل 46 33

نــــــــــزوى 46 30

 

الجبل الاخضر/سيق/ 30 22

 

جــبل شمـــــس 26 18

 

بهــــــــــلاء 45 30

 

أدم 47 31

 

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المضيبـــــــى 45 30

 

إبـــــــــراء 45 30

 

صــــــــور 45 33

 

رأس الحــــــد 37 31

 

مصيــــــــرة 36 29

 

الــدقـــــــم 41 27

 

محــــــــوت 45 28

 

هيمـــــــــا 48 26

 

مرمــــــــول 45 26

 

جـزر الحلانيـــات 31 27

 

ثمريــــــــت 46 27

 

ميناء صلالـــــة 32 29

 

قيرون حيريتــــى 30 22

 

جبل سمــــحـان 30 20

 

جبـل القمـــــر 29 22

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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