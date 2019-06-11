شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد فى الإمارات: منخفض مدارى يتشكل جنوب شرق بحر العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يتشكل منخفض مدارى جنوب شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية .
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فإنه من المتوقع أن يتعمق هذا المنخفض المدارى ويتحرك باتجاه الشمال بمحاذاة السواحل الهندية و يحتمل أن يتحول إلى عاصفة مدارية خلال الـ"24" ساعة القادمة.
و أكد المركز أنه حسب ما أشارت إليه أحدث خرائط الطقس و صور الأقمار الاصطناعية، فإنه لا يوجد أى تأثير للمنخفض على الدولة، و لفت إلى أنه يتابع الوضع على مدار الساعة و مستمر بموافاة آخر المستجدات، و ناشد المركز الوطنى للأرصاد الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه وعدم تداول الشائعات.
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