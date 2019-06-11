شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى البحرين.. العظمى 45 والصغرى 30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون حسناً ولكنه حار مع بعض السحب أحياناً خلال النهار، بحسب وكالة الانباء البحرينية.

وبحسب الوكالة الرسمية البحرينية، فإن الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية، والرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 10%.