جوازات القصيم  تؤكد على أهمية المحافظة على جواز السفر

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – بريدة – عقبة العامر :اكد مدير جوازات منطقة القصيم اللواء مساعد بن راشد الرومي على أهمية الاهتمام والحرص من قبل المواطنين على جوازات سفرهم والمرافقين معهم والمحافظة عليها، وعدم إهمالها أو رهنها أو وضعها في أماكن غير آمنة أو حملها دون حاجة، وأهمية تسجيل الجوازات لدى سفارات وممثليات المملكة في الخارج فور وصولهم من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني ، وضرورة التقيد بقوانين وأنظمة البلدان الراغبين السفر إليها لضمان سلامتهم وعدم تعرضهم للعقوبات التي قد تحرمهم من تحقيق الغرض من السفر ، وأشار إلى أن السيارة أو مكان العمل ليسا المكان المناسب لحفظ جوازات السفر، وأن إهمالها بتسليمها لغير ذوي الاختصاص أو رهنها يضع صاحبها تحت طائلة المسائلة وفقاً للأنظمة وأن فقدانها يترتب عليه عقوبات تصل إلى غرامات مالية ومنع من السفر.

واكد اللواء الرومي على أهمية اطلاع المواطنين على التعليمات الخاصة باجراءات اصدار وتجديد الجواز من خلال الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات ( www.gdp.gov.sa ) وعلى مواقع التواصل متمنيا للجميع سفرا سعيدا وعودا حميدا .

هذا وقد اطلقت الجوازات حملة إعلامية توعوية مطلع الشهر الماضي تحت شعار (لتسعد بسفرك .. اهتم بجوازك) تهدف من خلاله لتوعية المواطنين الراغبين بالسفر خارج المملكة بأهمية الاطلاع على التعليمات الخاصة بالجواز والتي تتضمن التأكيد على أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية (3) أشهر بينما لا يقل عن (6) أشهر في حالة السفر إلى الدول الأخرى وأن المدة المتبقية لصلاحية جواز السفر تحتسب من تاريخ مغادرة المملكة، كما ان تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) والهوية الوطنية (سارية المفعول) شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر للمواطنين والمواطنات.