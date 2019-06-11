أمريكا ترسل مبعوثا إلى السودان للدعوة لاستئناف الحوار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن أكبر دبلوماسي أمريكي لأفريقيا سيسافر للسودان هذا الأسبوع؛ للاجتماع مع المجلس العسكري والمعارضة للدعوة لاستئناف المحادثات.

وقالت الخارجية، في بيان، إن تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية لأفريقيا سيحث الطرفين على العمل باتجاه خلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار.

كما كشفت عن أن ناجي سيناقش فرص التوصل لحل سياسي في السودان خلال زيارة إلى أديس أبابا، وسيسافر في وقت لاحق أيضا إلى موزمبيق وجنوب أفريقيا.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد عقد اجتماعا مع قادة الحرية والتغيير بمقر السفارة الإثيوبية بالخرطوم، كما اجتمع بأعضاء بالمجلس العسكري ضمن مساعي أديس أبابا لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية المختلفة في السودان.

ورأى خبيران في الشأن السوداني أن المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء الإثيوبي لتسوية الأزمة السودانية أسهمت في خفض حدة التوتر في الخرطوم بعد أن كانت على حافة الانزلاق إلى المجهول عقب فض اعتصام المعارضة.

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