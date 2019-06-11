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الدوحة — سبوتنيك. وقال خلوف بحفل في السفارة بمناسبة يوم روسيا: إن "حجم التبادل التجاري بين البلدين[قطر وروسيا] ينمو ببطء ولكن بثبات".
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
وأضاف السفير الروسي، أن الدوحة وموسكو يربطهما تعاون مثمر في مجالات الطاقة والبناء والسياحة والزراعة والصناعة والثقافة والرياضة والتعليم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قطر هي واحدة من أكبر المستثمرين في الاقتصاد الروسي بين دول الخليج الفارسي.
وكان محمد خلوف أعلن خلال احتفالية بمناسبة يوم روسيا، يوم الإثنين، أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، يستعد لزيارة روسيا هذا الخريف.
وأضاف: "جاري الإعداد لزيارة أمير قطر إلى روسيا في خريف 2019".
ويذكر في صدد الزيارات المتبادلة بين روسيا وقطر، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد تلقى دعوة في شهر آذار/مارس الماضي لزيارة الدولة الخليجية، حيث أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف عن قبول بوتين للدعوة.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر وروسيا تعتزمان زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6 أضعاف بحلول عام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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