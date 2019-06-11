قطر وروسيا تعتزمان زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6 أضعاف بحلول عام 2020

الدوحة — سبوتنيك. وقال خلوف بحفل في السفارة بمناسبة يوم روسيا: إن "حجم التبادل التجاري بين البلدين[قطر وروسيا] ينمو ببطء ولكن بثبات".



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وأشار إلى أنه "بنهاية عام 2018، ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 7.4 بالمائة لتصل إلى 78.7 مليون دولار"، منوها بأن "لدى البلدين فرص حقيقية لزيادة حجم التبادل التجاري بحلول عام 2020 إلى 500 مليون دولار".

وأضاف السفير الروسي، أن الدوحة وموسكو يربطهما تعاون مثمر في مجالات الطاقة والبناء والسياحة والزراعة والصناعة والثقافة والرياضة والتعليم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قطر هي واحدة من أكبر المستثمرين في الاقتصاد الروسي بين دول الخليج الفارسي.

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وكان محمد خلوف أعلن خلال احتفالية بمناسبة يوم روسيا، يوم الإثنين، أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، يستعد لزيارة روسيا هذا الخريف.

وأضاف: "جاري الإعداد لزيارة أمير قطر إلى روسيا في خريف 2019".

ويذكر في صدد الزيارات المتبادلة بين روسيا وقطر، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد تلقى دعوة في شهر آذار/مارس الماضي لزيارة الدولة الخليجية، حيث أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف عن قبول بوتين للدعوة.