شكرا لقرائتكم كتلة "المستقبل" تتضامن مع طرابلس باجتماع استثنائي في المدينة: لعدم التوظيف السياسي لما قام به مضلل ونؤكد دعمنا الكلي للقوى العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 11 يونيو 2019 - اخر تحديث في 10 يونيو 2019 / 21:22

تضامناً مع طرابلس ومع القوى الأمنية والعسكرية بعد العملية الإرهابية التي استهدفت الدولة وامن طرابلس واستقرارها. عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعاً استثنائياً في منزل النائب سمير الجسر برئاسة النائب بهية الحريري ومشاركة وزيرة الداخلية ريا الحسن والامين العام لـ"تيار المستقبل" احمد الحريري. وصدر عن المجتمعين بيان استنكرت فيه "الكتلة "الجريمة الإرهابية التي طاولت المدينة وذهب ضحيتها 4 شهداء من جيش وقوى أمن داخلي، إلى جانب جرحى من مدنيين وعسكريين". ورأت "في ما جرى عمل غريب عن أهل المدينة، الذين تميزوا باعتدالهم وطيبتهم وتدينهم القائم على مخافة الله في السر والعلن ونبذهم للتطرف. عمل قام به مضلل أساء للمدينة في أمنها وأمانها واستقرارها وقيمها بعد أن طاول من كان يسهر على أمن أهلها وراحتهم".



وإذ أكبرت الكتلة "في أهل المدينة صبرهم ورباطة جأشهم وتماسكهم ونبذهم لكل تطرف"، حيت فيهم "تأكيدهم المستمر على خيار الدولة، الذي لا يرتضون عنه بديلا، ووجدت أن محاولة البعض اعتلاء مآسي الناس لتوجيه سهامهم الى الحكومة ورئيسها ووزرائها المعنيين والقوى الأمنية والعسكرية والذين لم يقصروا في الحفاظ على أمن المدينة أمر لا يعكس ثقافة المدينة وقيمها في التنكر لنعمة الأمن الذي تنعم به المدينة منذ الخطة الأمنية"، ورأت في الأمر "محاولة غير سوية لكسب رخيص".

وبعدما أكدت الكتلة "دعمها الكلي للقوى العسكرية والأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وكل الأجهزة الأمنية في إنجازتهم الكبيرة في القضاء على الإرهاب، من خلال الأمن الإستباقي أو حتى العمل العسكري"، اعتبرت أن "هذا العمل لا يأتي ثماره كاملة إلا من خلال عدالة سريعة لأن العدالة البطيئة هي عدالة ناقصة".

كما رفضت "التوظيف السياسي لهذا الحدث أو لغيره من خلال مواقف إيحائية غير صحيحة وغير دقيقة تكشف عن بهلوانية سياسية تعتمد التشكيك في التدخل لدى المحكمة العسكرية من أجل المزيد من الإبتزاز السياسي، بدلا من اعتماد منهجية علمية تعمل على معالجة الإرهاب من خلال التعاطي مع النتيجة، ومن خلال معالجة الأسباب في بؤر الحرمان، ومن خلال تدارك آثار المعالجات كافة في كل آن حماية للوطن".

وإذ ناشدت "الذين أثاروا لغطا حول مسألة العفو العام، عدم الخضوع لردود الفعل في معالجة الأمور"، ذكرت بأن "العفو العام هو جزء من البيان الوزاري الذي على أساسه حصلت الحكومة على الثقة، وإن العفو العام لن يستفيد منه الذين فجروا وقاتلوا وقتلوا العسكريين أو قتلوا المدنيين، بل هو للذين ظلموا سواء في التوصيف الجرمي أو في أحكام جائرة لا تتوازى مع الأخطاء التي ارتكبوها أو الذين حملوا السلاح للدفاع عن أنفسهم يوم غابت الدولة وتخلت عن حمايتهم وأسندت إليهم تهم الإرهاب".

وأكدت الكتلة "من طرابلس تنديدها بكل الحملات التي تستهدف الرئيس سعد الحريري"، مجددة "ثقتها بدوره على رأس السلطة التنفيذية والتزامه نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري في حماية الاستقرار الوطني واتفاق الطائف وعروبة لبنان"، معاهدة "أهل طرابلس العزيزة التعاون مع كل القوى السياسية ومع الحكومة ورئيسها لانصاف المدينة الصابرة والعمل بكل الوسائل المتاحة على انمائها لتصبح قولا وفعلا العاصمة الثانية للبنان، وعنوان التقدم الذي يتطلع إليه اللبنانيون".

وتلا الاجتماع اجتماع آخر مع اعضاء المكتب التنفيذي ومع اعضاء المكتب السياسي للتيار في الشمال، ثم اجتماع للقطاعين النقابي والعمالي.

جولة النائب الحريري

وكانت النائب الحريري استبقت الاجتماع بجولة على فاعليات طرابلس بدأتها بزيارة الرئيس نجيب ميقاتي في دارته في المدينة يرافقها النائب الجسر في حضور مسؤولي القطاعات في "تيار العزم". وقالت بعد اللقاء "وجودي اليوم طبيعي في طرابلس، بعدما شهدته المدينة. نقدر عاليا القيم التي قامت عليها المدينة، والتي لا تقوى اي محطات قاسية على تغييرها. طرابلس لم يقدر احد على تغيير مسارها في علاقتها بالدولة المركزية. حاولوا كثيراً، لكن لم ولن ينجحوا بذلك. لم نأت إلى هنا إلا لنشد على يد المجتمع الطرابلسي بكافة مكوناته، وبإيمانه بالدولة المركزية الوطنية".

اضافت: "زيارتنا للرئيس ميقاتي طبيعية، لأننا نعتبر ان هذا التعدد هو الصفة التي تتمتع بها طرابلس، حيث لا احد من مكوناتها يلغي الآخر. علاقتنا بالرئيس ليست جديدة، بل تمتد لمدة طويلة، وسنكمل المشوار سويا. إنماء طرابلس ليس منّة من احد بل حق للمدينة، لكن الأهم قيم طرابلس التي نؤمن بأنها لن تتغير مهما ألم بها".

وعن الحملة على الرئيس الحريري اخيراً، قالت: "نحن مشروعنا، مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي يمثله الرئيس سعد الحريري. وفي الوقت ذاته، لدينا شعار ردده الرئيس الحريري ودفع ثمنه: "لا احد اكبر من بلده". ونحن سنكمل هذا المشوار متّكلين على إيمان الناس بهذا المشروع، ومهما حدث، وسنكمل للسعي نحو قيام الدولة بكل مكوناتها، ابرزها القوى الأمنية والعسكرية التي نتوجه لها بالتعزية من هنا، خصوصاً وانهما المؤسستان اللتان نعتبر انهما اساس للبلد عموماً".

واشارت الى "ان هناك مساراً للمشاريع الإنمائية في المدينة، اعده نواب المدينة وفاعلياتها، وهم متفقون مع الرئيس الحريري حول هذا الموضوع، ونحن ككتلة المستقبل، سنكون داعمين لهذه المشاريع لتصل إلى خواتيمها، لا سيما وانها تشكّل حقوقا لطرابلس على الدولة كما قلنا، وفي الوقت ذاته فإن من واجب الدولة ان تقوم بهذه المشاريع، وهو مسار طويل نأمل السير فيه سوياً".

ميقاتي: كفانا تلهيا بالسجالات

من جهته، قال الرئيس ميقاتي "نرحّب بالنائب الحريري في طرابلس، وزيارتها عزيزة جداً علينا وتؤكد اننا و"تيار المستقبل" همّنا واحد، وهمّنا واحد ايضا على الصعيد الوطني من الجنوب الى الشمال وهو بناء الدولة والاهتمام بالانماء. تطرقنا الى مواضيع عدة وإتفقنا على التنسيق في المستقبل في مسائل عدة، نأمل ان تأخذ مجراها الطبيعي، وانا على ثقة ان الرئيس الحريري سيأخذها في الاعتبار وستكون موضع تنفيذ".

ورأى أن "الحملة على الرئيس الحريري في غير موقعها، ومن يحسن القراءة في السياسة يعلم ان الرئيس الحريري جاء بتسوية معينة وهو باقٍ كرئيس للحكومة في هذا العهد".

Advertisements

وعمّا اذا كانت التسوية بحاجة الى ترميم، اعتبر أن "الرئيس الحريري قادر على القيام بما يراه مناسبا، لكن كفانا تلهيا بالسجالات وبرهانات في غير موقعها ولنتطلع دائما الى سبل مواجهة المرحلة الصعبة اقتصاديا، ولا يعتقد احد ان موضوع الموازنة ومتابعتها هو الحل، فالمسائل لم تنته ويجب ان نكون جميعا متضامنين للخروج من المرحلة الصعبة التي يمرّ بها البلد".

الصفدي: طرابلس متمسكة بمفهوم الدولة

ثم انتقلت الحريري الى مكتب الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، في حضور النائب سمير الجسر واحمد الصفدي. واعتبرت ان "زيارة عاصمة الشمال بمثابة تقدير لعلاقة هذه المدينة وارتباطها بمفهوم الدولة وحرصها على المؤسسات الامنية".

اما الصفدي فأثنى في تغريدة عبر "تويتر" على الزيارة "للوقوف الى جانب اهل المدينة بعد الحادث الاليم الذي تعرضت له طرابلس عشية عيد الفطر".

اضاف "إننا اذ نعتبر ان هذا الفعل الإجرامي غريب عن اهل المدينة وعاداتهم، نؤكد ان طرابلس متمسكة بمفهوم الدولة وكانت وما زالت حريصة على المؤسسات الأمنية وتماسكها".

وفي نهاية اللقاء، كان توافق بين الحريري والصفدي على "التعاون من اجل نقل تجربة صيدا في حماية آثارها الى طرابلس، هذه الجوهرة على المتوسط التي باتت في حاجة الى دعم وجهد كبيرين من الدولة على مستوياتها كافة للنهوض بها وتظهير ما تختزنه من ثروات ثقافية واثرية وسياحية".

...وكبارة يدعو الحكومة للاجتماع في المدينة

واستكملت الحريري جولتها على فاعليات طرابلس، فزارت النائب محمد كبارة، في دارته، في حضور نجله كريم كبارة ورئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين وحشد من فاعليات ومخاتير المدينة واعضاء مكتبه وانصاره.

واكد كبارة "ان مدينة طرابلس لا تحتاج الى بيانات تضامن وانما تحتاج الى افعال والى إطلاق مشاريع تنموية من شأنها تحريك عجلتها الاقتصادية وتأمين فرص العمل للشباب"، وقال: "نرحب بالنائب الحريري في طرابلس، هذه المدينة التي تفتح صدرها وقلبها لكل المحبين، والوفية لتاريخها وتراثها، وان اجتماع كتلة نواب المستقبل الاستثنائي اليوم في طرابلس هو تضامن مع هذه المدينة الجريحة، ونتمنى ان تنتقل عدوى هذا الاجتماع الى الحكومة كي تجتمع في طرابلس، لكن ليس لاصدار بيان تضامن وانما لاتخاذ المواقف بغية انصاف المدينة وتحريك عجلة المشاريع لانمائها، وبالطبع الأهم بالنسبة لها خلق فرص العمل لأبنائها".

الحريري: حقوق المدينة واجب على الدولة

بدورها، قالت الحريري: "زيارتي للوزير كبارة تنم عن تاريخ كبير، ونحن نشهد على كل ما مرت به المدينة، وان قرار اجتماع الكتلة في طرابلس ليس ظرفيا ولا آنيا انما تأكيد على علاقة هذه المدينة بمشروع الدولة، وعلى قيم المدينة والتي لم ينجح احد في اخذها الى اي منحى آخر. اما حقوق هذه المدينة فهي ليست منّة من احد وانما واجب على الدولة كي ترد لطرابلس علاقتها بالقيم والدولة، رغم كل الخطابات التي تظهر وتجسد الكراهية والانشقاق، ما حصل في طرابلس يحصل في اي مكان كونه استهدافاً للقوى العسكرية والأمنية ولمفهوم الدولة، نحن هنا لنشد على ايادي اهالي المدينة وسنكمل المشوار للمطالبة بحقوق المدينة". وأكدت ان "هذه المدينة لم تقصر في مواقفها الوطنية، ولم تترك مجالا لجرها الى اي مكان، وارادة الرئيس سعد الحريري في عملية بناء الدولة بدأت مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتستكمل اليوم مع ابنه والذي يشدد على مقولة "ما من أحد أكبر من بلده"، وان شاء الله نحقق الأفضل لكل لبنان".

... وعادت الجريح الفلسطيني

وزارت النائب الحريري، يرافقها الأمين العام لـ"تيار المستقبل"، المستشفى الإسلامي في طرابلس، للاطمئنان إلى صحة الجريح الفلسطيني صابر مراد الذي تصدى للارهابي عبد الرحمن مبسوط.

وعصرا عقد المكتب التنفيذي في "تيار المستقبل"، اجتماعا استثنائيا، برئاسة النائب الحريري، في مقر منسقية طرابلس، تضامنا مع عاصمة الشمال والقوى الأمنية والعسكرية فيها بعد الاعتداء الإرهابي.

وأكد الحاضرون "دعم القوى الأمنية والعسكرية لتوفير الأمن والأمان لأهلها، ووقوف تيار المستقبل الى جانب طرابلس، عاصمة لبنان الثانية، التي ما زالت مستهدفة بأمنها واستقرارها وبهويتها الوطنية والسياسية، واعتادت أن تدفع ضريبة الدم دفاعا عن كل اللبنانيين".