شكرا لقرائتكم عودة الحياة ببطء إلى الخرطوم في ثاني أيام العصيان المدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 10 يونيو 2019 - اخر تحديث في 10 يونيو 2019 / 19:49

الخرطوم - أ ف ب - دخل العصيان المدني في السودان يومه الثاني اليوم الاثنين، غداة مقتل 4 أشخاص نتيجة أعمال عنف أمس الأحد، وبعد أسبوع من عملية فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالقوة.



وعاد عدد من المحلات التجارية ومحطات تزويد الوقود للعمل في العاصمة، فيما شوهدت حافلات المواصلات العامة تنقل ركاباً في الشوارع، في ثاني أيام حملة العصيان المدني الذي دعا إليه المحتجون للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وتأتي العودة الخجولة للحياة الطبيعية في وقت أعلن المجلس العسكري تعزيز قوات الأمن المنتشرة في الشوارع والتأكيد على فتح الطرق، محمّلا مسؤولية الاضطرابات للمحتجين.

وقُتل أمس الأحد 4 أشخاص، اثنان منهم في الخرطوم واثنان في أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة والقريبة من نهر النيل. وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج بأن اثنين من الضحايا الأربع قتلا بالرصاص، فيما قضى آخران "طعناً بآلة حادة" وتوفيا في مستشفى أم درمان. وحمّلت اللجنة المجلس العسكري الانتقالي و"ميليشياته" مسؤولية مقتل هؤلاء.

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في المقابل، أصدر المجلس العسكري بياناً مساء أمس الأحد حمّل فيه "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاج "المسؤولية الكاملة لكل الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمّى بلجان المقاومة بالأحياء". ويقوم أفراد هذه اللجان بقطع الطرق بالعوائق والحجارة التي يكدسونها لتشكل ما يسمونه "متاريس" في إطار مقاومتهم للمجلس العسكري.

وقرّر المجلس العسكري، نتيجة ذلك، "تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لإعادة الحياة الى طبيعتها وتأمين المواطنين العزّل وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس وحركة المركبات العامة والخاصة وحراسة المرافق الاستراتيجية والأسواق"، بحسب ما جاء في بيانه.

وجاءت الدعوة للعصيان المدني بعد أسبوع على فض دام للاعتصام في الخرطوم أوقع عشرات القتلى، وبعد قرابة الشهرين على الإطاحة بالرئيس عمر البشير عقب أشهر من الاحتجاجات. لكن عدداً من المتاجر ومحطات الوقود وبعض فروع مصارف فتحت ابوابها اليوم الاثنين في الخرطوم، وفقا لصحافي في وكالة "فرانس برس" جال في العاصمة.

وقامت حافلات المواصلات العامة بنقل ركاب، فيما شوهدت سيارات وحركة مارة في شوارع العاصمة. وقال سائق إحدى الحافلات عبد الماجد محمد: "أعمل ليس معنى ذلك أنني ضد الثورة، ولكن يجب أن أعمل لمساعدة أسرتي في الحصول على النقود".

إلى ذلك، أفرجت السلطات السودانية اليوم الإثنين عن 3 من القياديين في حركة متمردة في جنوب كردفان والنيل الازرق، كانوا أوقفوا بعد الهجوم العنيف على المعتصمين. وأكد التلفزيون الرسمي "إطلاق سراح كل من ياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك أردول" من دون تفاصيل إضافية.