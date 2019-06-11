الجيش اليمني يشن عملية "نوعية" على ميليشيا الحوثي في صعدة

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محمد عثمان - الرياض - عدن – "الحياة" | منذ 8 ساعات في 10 يونيو 2019 - اخر تحديث في 10 يونيو 2019 / 22:43

شنت قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية رازح غرب محافظة صعدة شمال اليمن، عملية "نوعية" ضد تحصينات ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وقال قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي في تصريح نقلته وكالة الانباء اليمنية "سبأ": "إن كتيبة التدخل السريع شنت عملية نوعية وخاطفة دهمت خلالها تحصينات لميليشيا الحوثي في مديرية رازح، ما أسفر عن قتل وجرح العشرات وتكبيد الميليشيا خسائر في الارواح والعتاد وفرار من تبقى منها". وقال قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي في تصريح نقلته وكالة الانباء اليمنية "سبأ": "إن كتيبة التدخل السريع شنت عملية نوعية وخاطفة دهمت خلالها تحصينات لميليشيا الحوثي في مديرية رازح، ما أسفر عن قتل وجرح العشرات وتكبيد الميليشيا خسائر في الارواح والعتاد وفرار من تبقى منها". وأضاف أن الجيش الوطني يواصل عملياته العسكرية مسنوداً بمقاتلات ومدفعية قوات تحالف دعم الشرعية لاستعادة محافظة صعدة من أيدي ميليشيا الانقلاب.



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