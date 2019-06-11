شكرا لقرائتكم نيجرفان بارزاني ثاني رئيس لإقليم كردستان العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أربيل (العراق) - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 10 يونيو 2019 - اخر تحديث في 10 يونيو 2019 / 18:50

أدى نيجرفان بارزاني، ابن شقيق وصهر الزعيم الكردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية كرئيس لإقليم كردستان العراق ويرتقب أن يقوم الثلثاء بتسمية رئيس حكومة جديد سيكون على الارجح إبن عمه مسرور بارزاني، وفقا لخبراء.



وجرت المراسم في قصر المؤتمرات في مدينة إربيل، عاصمة هذا الإقليم الشمالي الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991، بحضور عدد كبير من مسؤولي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وديبلوماسيين ورجال دين.

ودعا الرئيس الجديد للإقليم الى العمل وصولاً إلى أفضل تعاون بين اربيل وبغداد.

ومن المتوقع أن يعين بارزاني، حفيد القائد الكردي التاريخي في العراق مصطفى بارزاني، أمام برلمان الإقليم الثلاثاء رئيسا جديدا للوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة، كما قالت فالا فريد رئيسة برلمان الاقليم.

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ورجح خبراء أن يسمي نيجرفان (52 عاما) وهو رئيس الوزراء السابق إبن عمه مسرور بارزاني رئيسا للحكومة الجديدة.

ومسرور بارزاني رئيس جهاز الامن في الإقليم، إبن الرئيس السابق مسعود بارزاني.

وبات نجيرفان ثاني رئيس لإقليم كردستان بعد مسعود بارزاني الذي شغله منذ عام 2005 كرئيس للإقليم حتى فشل الاستفتاء على استقلال الإقليم نهاية عام 2017.

تعتبر عشيرة بارزاني وحزبها، الحزب الديموقراطي الكردستاني، أكبر قوة سياسية في إقليم كردستان.

وقاطع جلسة انتخاب نيجرفان بارزاني، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويعد المنافس الابرز للحزب الديموقراطي.