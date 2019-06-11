شكرا لقرائتكم 3 جرائد روسية نافذة تدعم صحافياً مُتهماً بالاتجار بالمخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب | منذ 10 ساعات في 10 يونيو 2019 - اخر تحديث في 10 يونيو 2019 / 19:03

نشرت ثلاث صحف روسية اليوم الاثنين، صفحة أولى مشتركة لدعم الصحافي الاستقصائي الروسي إيفان غولونوف، المُتهم بالاتجار بالمخدرات.



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ووَرَدَ في الصفحة الاولى التي نشرتها الصحف الواسعة النفوذ "كومرسانت" و"فيدوموستي" و"آر بي كاي": "أنا، نحن لإيفان غولونوف". وأضافت في بيان مشترك: "نعتبر أن الأدلة التي تدين إيفان غولونوف التي قدّمها المحققون، ليست مقنعة وأن ظروف اعتقاله تحمل على الاعتقاد بأنها حصلت عكس القانون".

وغولونوف هو مراسل موقع "ميدوزا" الاعلامي المستقل، ومعروف بتحقيقاته حول الفساد في مجلس مدينة موسكو أو الاختلاسات المتعلّقة بالقروض الصغيرة أو الجنازات، واعتُقل الخميس الماضي وأُخضع لإقامة جبرية في منزله السبت، بقرار من قاض.

وتؤكد الشرطة انه حاول بيع "كمية كبيرة" من الكوكايين والميفيدرون، وهذا مخدر مركب. لكن الصحافي يرفض هذه الاتهامات، معتبرا أنها مرتبطة بتحقيقاته، لا سيّما منها تلك المتعلّقة بتقاسم المافيات "المقابر التجارية" في موسكو، علماً انه قد يُسجن 20 سنة، إذا دين.

وأعلن ديمتري بيسكوف، الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الكرملين "يراقب عن كثب تطورات القضية"، معتبراً أنها "تثير تساؤلات كثيرة".