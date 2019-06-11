شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع التونسى: الوضع الأمنى مستقر ومستمرون فى مكافحة آفة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدفاع التونسى عبد الكريم الزبيدى، أن الوضع الأمنى مستقر وأن البلاد تعيش أفضل فترة استقرار أمنى منذ سنوات، مشيرا إلى أن أمن البلاد فى تحسّن ملحوظ من سنة إلى أخرى.
وقال الوزير ، فى تصريحات خلال المعرض الثقافى الذى أقيم بمدينة الثقافة بالعاصمة، بمناسبة الذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني، إن كل المناسبات التى عاشتها البلاد خاصة تنظيم القمة العربية، مضت بشكل إيجابي، موضحا أن الوضع المضطرب يشمل المنطقة بأكملها وليس فقط ليبيا.
وأشار الزبيدى إلى أن الحدود التونسية مع ليبيا مُؤمّنة بفضل اليقظة الأمنية وأن البلاد فى حالة استعداد لكل المخاطر، لافتا إلى أن "ليبيا تعيش تدخلات أجنبية تتداخل فيها مصالح مختلفة وأن تونس تقف على نفس المسافة من كل الأطراف"، وأوضح الزبيدى أنه رغم النجاحات الأمنية والعسكرية، فإن تونس لم تقض نهائيا على آفة الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التونسى: الوضع الأمنى مستقر ومستمرون فى مكافحة آفة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.