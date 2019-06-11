الانتربول العراقى يكشف صدور 653 نشرة حمراء دولية بحق مطلوبين للقضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مدير الإنتربول العراقى اللواء صادق فرج عبد الرحمن، اليوم الاثنين، عن صدور 653 نشرة حمراء دولية بحق عراقيين مطلوبين لبغداد. ونقلت (السومرية نيوز) العراقية عن عبد الرحمن قوله، إن هناك 653 مواطنا عراقيا صدرت بحقهم نشرات حمراء دولية وننتظر استكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص ملفات استرداد المطلوبين. وأكد عبد الرحمن أن نجم الدين كريم محافظ كركوك السابق والمطلوب للقضاء العراقى بتهم مختلفة لم يطلق سراحه، إذ يتيح القانون اللبنانى للمطلوبين الخروج بكفالة بعد حجز جوازات السفر لحين استكمال الملفات الخاصة.

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