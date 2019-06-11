محمد بن زايد: ملتزمون بدعم الشعب اليمني واستقراره وأمنه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور معين عبدالملك، رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وبحث سموّه ورئيس الوزراء اليمني، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية.

واستعرض الجانبان الجهود المبذولة على المستويات كافة، والمبادرات الإنسانية والبرامج التنموية التي تنفذها دولة الإمارات، من أجل عودة الاستقرار والأمان إلى اليمن وشعبه، وتجاوز التحديات التي يواجهها.

وجدد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، تأكيده التزام دولة الإمارات، بدعم الشعب اليمني الشقيق، وعودة الأمن والاستقرار إلى بلاده. مشدداً على نهج الدولة الأصيل والثابت الذي تأسست عليه في مساندة الأشقاء، والوقوف إلى جانبهم في الظروف كافة، وسعيها المستمر إلى دعم مصالح الشعوب العربية ونصرة قضاياهم، وصون الأمن القومي العربي.

وثمن رئيس الوزراء اليمني، الجهود التي تبذلها دولة الإمارات، لمساندة اليمن وشعبه على مختلف الصعد التنموية والإنسانية والأمنية والاقتصادية، خاصة تأهيل المرافق الحيوية الصحية والتعليمية والاجتماعية، والخدمات العامة التي تعد ركائز أساسية لعودة الحياة الطبيعة والاستقرار إلى مناطق اليمن كافة، وترسيخ أمنه وتحسين مختلف جوانب الحياة فيه. مشيداً بالوقفة الأخوية التاريخية النبيلة لدولة الإمارات، ضمن التحالف العربي، لدعم الشرعية في اليمن، والوقوف إلى جانب شعبه.

حضر اللقاء سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسالم خليفة الغفلي، سفير الدولة لدى الجمهورية اليمنية، وفهد سعيد المنهالي، سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة.

كما استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الفريق أول الركن البحري كريستوف برازويك، قائد القوات البحرية الفرنسية، يرافقه الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن البحري الطيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية.

بحث الجانبان خلال اللقاء - الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي- علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق بين البلدين، في الشؤون الدفاعية والعسكرية، وسبل تنميتها وتطويرها، لاسيما في ظل الحرص المشترك على رفع مستوى التعاون إلى آفاق أرحب.

كما تبادل سموّه وبرازويك، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتطورات التي تشهدها المنطقة.

حضر اللقاء سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ولودوفيك بوي، سفير الجمهورية الفرنسية. (وام)