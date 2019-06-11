شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق موسم جدة بشعار «بحر وثقافة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن إطار جهود المملكة العربية السعودية لإثراء المشهد السياحي والترفيهي في البلاد، انطلقت رسمياً فعاليات موسم جدة تحت شعار «بحر وثقافة»، وتستمر حتى ال 18 من يوليو المقبل، في خمس وجهات رئيسية داخل المدينة وأخرى حولها، وتُنظم أكثر من 150 فعالية وحدث محلي وعالمي يقام العديد منها للمرة الأولى على مستوى المملكة.
تستعد المدينة لاستقبال قرابة 4 ملايين زائر من داخل وخارج المملكة، وذلك وسط أجواء احتفالية حافلة بالتشويق والمرح، والتي تتضمن جولات سياحية وبرامج ترفيهية وفقرات وأنشطة رياضية وفعاليات فنية في المواقع الرئيسية لهذا الحدث في كل من مدينة الملك عبدالله الرياضية، وجدة التاريخية، وكورنيش الحمراء، والواجهة البحرية، وخليج أبحر، حيث جرى تأهيل هذه المناطق الرئيسية لتشكل منافذ ثقافية وسياحية وترفيهية مستدامة على شاكلة المدن السياحية الأكثر استقطاباً للزوار حول العالم.
يُنظم موسم جدة، الذي يعد أداة استراتيجية لتطوير المقومات السياحية التي تملكها مدينة جدة مع أخذ الاستدامة بعين الاعتبار، بدعم من الهيئة العامة للترفيه، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للثقافة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، إضافة إلى الخطوط الجوية العربية السعودية، والاتصالات السعودية، الشريكين الاستراتيجيين لموسم جدة، وأمانة محافظة جدة، والغرفة التجارية الصناعية بجدة.
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