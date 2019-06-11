شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي وبوتين: يجب ضمان استقرار المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما وتطلعاتهما.

وأكد سموه والرئيس بوتين أهمية التنسيق والعمل المشترك بين البلدين، لضمان الأمن والاستقرار في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، واستعرض الجانبان خلال الاتصال أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة.

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