حملة إماراتية عاجلة لإغاثة متضرري السيول في اليمن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”، وكالات



أطلقت دولة الإمارات، أمس، حملة استجابة عاجلة لإغاثة متضرري السيول التي شهدتها مؤخرا محافظات عدن ولحج اليمنيتين، تتضمن تصريف وسحب مياه الأمطار من الشوارع والأحياء السكنية وتقديم مساعدات إغاثية وإيوائية للنازحين في مخيماتهم. وسارعت الفرق التطوعية الميدانية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالانتشار في مختلف مناطق عدن للإطلاع على مخلفات مياه الأمطار التي تدفقت إلى بعض المساكن في مديرية كريتر، فيما تسببت الرياح القوية المصاحبة بسقوط عدد من أعمدة الكهرباء، إضافة إلى تضرر شبه كلي لمخيم الرباط للنازحين في محافظة لحج، فيما دشن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن جسرا جويا إغاثيا من الرياض إلى عدن.

وقال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، إن إطلاق دولة الإمارات لهذه الحملة يأتي استجابة للسلطات اليمنية وإسهاما وتعزيزا لدور وجهود السلطة المحلية في عدن ولحج، مؤكدا أهمية تضافر جميع الجهود من أجل تصريف وسحب مياه الأمطار من الشوارع والأحياء السكنية، لتجنب تفشي وانتشار الأمراض والأوبئة، إضافة إلى فتح الطرقات لاستمرارية حركة السير والمواصلات بشكل طبيعي.

وأوضح أن الحملة تتضمن تقديم مساعدات إغاثية وإيوائية للنازحين، حيث سارعت الفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر الإماراتي، بالنزول إلى مخيمات النازحين للإطلاع على أوضاعهم والأضرار التي تعرضوا لها، بهدف مساعدتهم وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، مشيرا إلى أن الهيئة عملت على تسيير دفعة عاجلة من الخيام والطرابيل للنازحين في مخيم الرباط وتوزيعها على الأسر التي تعيش بلا مأوى منذ ليلة أمس الأول، وستتبعها قافلة مساعدات أخرى تضم خياما وطرابيل للمخيم خلال الساعات المقبلة.

من جهته، ثمن لحج عبد الإله الردفاني، منسق المنظمات المحلية والدولية في محافظة لحج، الاستجابة السريعة للإمارات عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، حيث بدأت فرق الهيئة في تركيب الدفعة الأولى من الخيام في مخيم الرباط على أن يتم خلال الساعات القليلة المقبلة تسيير دفعات أخرى من الخيام والطرابيل إضافة إلى المساعدات الغذائية، مناشدا المنظمات الدولية كافة القيام بواجبها تجاه النازحين والمتضررين القاطنين في محافظة لحج. بدورهم ثمن النازحون لفتة دولة الإمارات الكريمة وحرصها على تلمس أوضاعهم الصعبة، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التي تبادر فيها الإمارات لمساعدتهم، حيث سبق وأن قدمت لهم الدعم اللازم خلال شهر رمضان المبارك.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العقيد تركي المالكي، إن تحركات التحالف لا تقتصر على العمليات العسكرية، بل يقوم بمهمات إنقاذ. مؤكداً تدشين جسر جوي إغاثي من الرياض إلى عدن. وأوضح المتحدث باسم التحالف في مؤتمر صحفي، أمس، إطلاق عمليات إغاثة عاجلة للمتضررين من السيول في اليمن، مشيراً إلى إرسال طائرات إغاثة من الرياض ضمن جسر جوي لإغاثة المتضررين من السيول.

وصرح بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع ما تعرضت له محافظة عدن اليمنية وبعض المحافظات المجاورة لها من آثار للأمطار الغزيرة وما خلفته من أضرار. وقال إن قيادة القوات المشتركة للتحالف، ستبدأ في إطلاق حملة إغاثية عاجلة وجسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين بتلك المحافظات. تشمل الحملة تقديم المواد الغذائية، والمواد الطبية والإيوائية، وفتح الطرقات، وسحب المياه، وإصلاح الكهرباء، وتقديم الدعم بالمعدات اللازمة.

وأشاد وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبد الرقيب فتح، بالاستجابة السريعة لتحالف دعم الشرعية وإطلاق حملة إغاثية عاجلة وإرسال جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول والأمطار الغزيرة. وثمن الاستجابة السريعة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، والهلال الأحمر الإماراتي، وعدد من الهيئات الإغاثية العاملة في عدن.

إلى ذلك، أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، عن تضرر أكثر من 3 آلاف أسرة من جرّاء سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظات لحج وعدن وتعز وحضرموت.

وتصدرت محافظة لحج الأرقام من حيث عدد الأسر المتضررة بحولي ألف و 385 أسرة، تليها محافظة عدن بنحو ألف و331 أسرة، ثم محافظة تعز بحوالي 315 أسرة، وجاءت محافظة حضرموت في المركز الرابع بنحو 35 أسرة، بحسب تقرير أولي للوحدة التنفيذية عن أضرار السيول. وأشار التقرير إلى أن النازحين بحاجة ماسة إلى مواد غذائية وإيوائية، وحقائب صحية وأدوات تنظيف، إضافة إلى تجهيز عيادات طبية متنقلة للوقاية من الكوليرا، وتوفير دورات مياه ومياه شرب نظيفة لكل المخيمات.

وحذر التقرير، من حدوث كارثة بيئة، وتفشي الأمراض في المخيمات، بسبب تكدس القمامة وانتشار المياه الراكدة في حال عدم التدخل العاجل، كما ناشد التقرير، جميع المنظمات الإنسانية وشركاء العمل الإنساني بسرعة التدخل لتلبيه احتياجات النازحين، إذ إن كثيرا من الأسر تعيش في العراء حالياً.