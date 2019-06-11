اخبار الخليج

وفاة الممثل الهندي جيريش كارناد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل الهندي جيريش كارناد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الممثل والمخرج الهندي جيريش كارناد، صباح أمس، عن عمر يناهز 81 عاماً، وأفاد موقع هوليوود لايف بأن كارناد توفي في مستشفى في مدينة بنجالور بولاية كارناتاكا الهندية.

وقام كارناد ببطولة عدد كبير من المسرحيات والأفلام من أشهرها فيلما «أيك ذا تايجر»، و«تايجر ذيندا هاي»، مع الممثل الشهير سلمان خان. وحاز كارناد على جائزة بادما شيري عام 1974 وبادما بوشان عام 1992، وهما من أعلى الجوائز التكريمية في الهند.

ونعى رئيس الوزراء ناريندار مودي كارناد في تغريدة قال فيها «أعماله سوف تظل مشهورة لأعوام قادمة». وأضاف«سوف نتذكره لموهبته التمثيلية. كما أنه كان يتحدث بشغف عن الأمور المحببة لقلبه». كما نعى الرئيس الهندي رام ناث كوفيند كارناد، وقال «أشعر بالحزن لسماع نبأ وفاة جيريش كارناد الممثل والكاتب. ثقافتنا أصبحت أفقر اليوم».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الممثل الهندي جيريش كارناد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا