وفاة الممثل الهندي جيريش كارناد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الممثل والمخرج الهندي جيريش كارناد، صباح أمس، عن عمر يناهز 81 عاماً، وأفاد موقع هوليوود لايف بأن كارناد توفي في مستشفى في مدينة بنجالور بولاية كارناتاكا الهندية.

وقام كارناد ببطولة عدد كبير من المسرحيات والأفلام من أشهرها فيلما «أيك ذا تايجر»، و«تايجر ذيندا هاي»، مع الممثل الشهير سلمان خان. وحاز كارناد على جائزة بادما شيري عام 1974 وبادما بوشان عام 1992، وهما من أعلى الجوائز التكريمية في الهند.

ونعى رئيس الوزراء ناريندار مودي كارناد في تغريدة قال فيها «أعماله سوف تظل مشهورة لأعوام قادمة». وأضاف«سوف نتذكره لموهبته التمثيلية. كما أنه كان يتحدث بشغف عن الأمور المحببة لقلبه». كما نعى الرئيس الهندي رام ناث كوفيند كارناد، وقال «أشعر بالحزن لسماع نبأ وفاة جيريش كارناد الممثل والكاتب. ثقافتنا أصبحت أفقر اليوم».