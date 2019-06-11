حديث «حادثة عجمان»

استمع

ابن الديرة

حسناً فعل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حين وجه بتشكيل لجنة من الدوائر الحكومية في إمارة عجمان، غرضها متابعة الحالة الصحية للمتضررين والمصابين في حادثة تلوث المياه في أحد الأبراج السكنية. تقوم اللجنة أيضاً بمتابعة التحقيق في الحادثة، واستيفاء إجراءات الفحص و«التقييم» كافة، ورفع تقارير تفصيلية واستخلاص نتائج، وكل ذلك في خلال أسبوع واحد من إصدار قرار تشكيل اللجنة. هكذا تعاملت حكومة عجمان بجدية عالية مع هذه الحادثة الغريبة على إمارة عجمان ودولة الإمارات، حيث الأمن والأمان هاجسان كبيران يحيطان بعملية البناء والتنمية من كل صوب، وحيث تحقيق الحياة الكريمة للأفراد والأسر من المواطنين والمقيمين يتجاوز دائرة الخدمة اليومية الاعتيادية ليدخل في «الواجب الوطني» الأكيد، غير القابل للمساومة أو التأجيل.

Advertisements

طبيعة تشكيل اللجنة تظهر اهتماماً خاصاً بالموضوع، وكل الثقة فيها، خصوصاً لجهة ضمها أعضاء من جميع الدوائر الحكومية المعنية من قريب أو بعيد. لكن أخشى ما يخشاه المرء أن تكون الحادثة ناتجة عن إهمال بشري أدى إلى خطأ جسيم لا يمكن السكوت عليه، ومطلوب أن تعلن اللجنة خطواتها ونتائجها أولاً بأول، إثباتاً للحقيقة أولاً ومنعاً لإصدار أي أكاذيب أو إشاعات ثانياً. يجب التأكيد قبل الاسترسال أن هذا قد يحدث في أي مكان، لكن حدوثه في الإمارات بالذات يثير سؤال المعايير المحددة حتى في الخدمات ونظافة المياه. نعم مع المدرسة الإماراتية الموحدة، ومع المستشفى الإماراتي المتقدم الممتد على مدى أرض الإمارات الغالية، وكذلك مع توحيد معايير الخدمات خصوصاً ما كان له تماس مباشر مع حياة المواطن والمقيم، وما قد يؤدي في حال الغفلة والإهمال إلى تسمم ومرض وربما، لا قدر الله، موت.

أن يتسمم 190 شخصاً معاً، فهذه ليست مزحة، فكيف تسممت مياه البرج، وكم كانت مياهه، من قبل ومن بعد، تصلح للاستهلاك الآدمي في الشرب والطبخ، وأين مكمن الخطأ بالضبط لتختلط مياه الصرف الصحي بمياه قد يستخدمها الإنسان في معيشته؟ هل مواصفات الخزان والتوصيلات سليمة أو ملائمة ابتداء؟ وماذا لو ثبت خطأ على فرد ما أو مؤسسة ما؟ هل لدينا، على الصعيد المحلي أو الاتحادي، تشريعات تلبي مثل هذه الأحوال التي لا يتصور حدوثها في الإمارات بالذات؟

لا يراد هنا استباق أي شيء، وكل ما يراد «استثمار» حادثة تسمم مياه البرج في الوقاية مستقبلاً وعدم التكرار، وحسناً فعل سمو ولي عهد عجمان، حين نص في قراره تشكيل اللجنة على ما يضمن عدم التكرار.

ما حصل حصل، ويرجى شفاء المتضررين وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية من دون آثار أو منغصات، والأمر الآن متعلق بالمستقبل، فلا يعاد مثل هذه الحوادث في عجمان أو في غيرها.

أخيراً.. «ضرورة توفير كل السبل لضمان سلامة وراحة القاطنين في الإمارة».. هكذا أمر عمار بن حميد، فنحن في دولة التنمية والأخوة والتعايش، وفي وطن يقدر الإنسان ويضعه في المراتب العالية اهتماماً ومكاناً ومكانة.

[email protected]