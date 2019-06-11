وزير الخارجية الألماني من طهران: لن نقبل بإيران نووية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس الاثنين، أن ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي لن تقبل بأن تمتلك إيران أسلحة نووية، وطالب طهران بالاحترام الكامل للاتفاق النووي، مؤكداً أن «من مصلحة إيران السياسية والاستراتيجية المحافظة على هذا الاتفاق النووي، والمحافظة على الحوار مع أوروبا»، فيما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، الاثنين، أن إيران رفعت معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصّب.

وقال ماس، الذي عقد محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إن «الاتفاق النووي الإيراني المبرم في فيينا في 2015 بين طهران وستة بلدان كبرى، بما فيها ألمانيا، ينطوي على أهمية قصوى بالنسبة لأوروبا لأسباب أمنية». وأضاف: «لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية». وتابع، في مؤتمر صحفي مع ظريف، «نريد أن نفي بالتزاماتنا... لا يمكننا صنع معجزات لكننا سنحاول تجنب فشل الاتفاق النووي». وأكد ماس أهمية مواصلة الحوار مع إيران، واستخدام هذه المحادثات؛ لإجراء مناقشات صريحة.

من جهته، قال ظريف: إنه لا يمكن لواشنطن أن تتوقع البقاء آمنة بعد شنها حرباً اقتصادية، معلناً أن إيران ستتعاون مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 لإنقاذه. وأضاف: إن بلاده أجرت محادثات «صريحة وجادة» مع ألمانيا بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية. وقال: «أجرينا محادثات صريحة وجادة مع (وزير الخارجية الألماني هايكو ماس). طهران ستتعاون مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق؛ لإنقاذه». وختم «إيران لن تبدأ حرباً؛ لكنها ستدمر أي طرف يغزوها»، بحسب تعبيره.

في الأثناء، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ودعا إلى خفض التصعيد عن طريق الحوار؛ وذلك في تغيير للهجته الحذرة المعتادة في الحديث عن إيران. وأضاف يوكيا أمانو: «آمل في إيجاد طرق لخفض التوتر الحالي؛ من خلال الحوار»؛ وذلك في كلمة افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة.

وكانت الوكالة الدولية قد أعلنت نهاية مايو/أيار الماضي، أن مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصّب ارتفع؛ لكنه لم يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وسبق أن أعلنت إيران في مايو الماضي أيضا،ً أنها لم تعد تعد نفسها ملزمة بالتقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، وتلك القيود تمت الموافقة عليها في إطار الاتفاق المعروف رسمياً باسم «خطة العمل المشترك الشامل».

وجاء قرار طهران بعد عام على انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق، وفرضت واشنطن أيضاً عقوبات مشددة على إيران. ( وكالات)