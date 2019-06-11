تشكيل لجنة تحقيق في حادثة تلوث المياه بأحد الأبراج السكنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بتشكيل لجنة من الدوائر الحكومية في إمارة عجمان، تضم أعضاء من القيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط، ومنطقة عجمان الطبية، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بعجمان لمتابعة الحالة الصحية للمتضررين والمصابين في حادثة تلوث المياه في أحد الأبراج السكنية في إمارة عجمان، والتحقيق في الحادثة، واستيفاء كل إجراءات الفحص والتقييم ورفع تقارير تفصيلية وتقديم نتائجها خلال أسبوع.

وجه سمو الشيخ عمار بن حميد بالعمل على وضع الإجراءات الاحترازية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، وضمان توفير بيئة صحية آمنة للقاطنين في الإمارة، كما وجه بأن تضم اللجنة خبيراً متخصصاً للتأكد من سلامة الإجراءات التصحيحية، مشدداً على ضرورة توفير السبل كافة لضمان سلامة وراحة القاطنين في الإمارة.

كما أمر سموه بتخصيص مكتب في إدارة الأبراج السكنية لتلقي الشكاوى ومتابعة احتياجات السكان من قبل الشرطة وفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتخصيص سيارة إسعاف على مدار الساعة أمام الأبراج السكنية ونقل أي حالة مصابة بنفس الوقت.

وشملت توجيهات سموه تزويد السكان بحاجتهم من مياه الشرب واستخدامهم اليومي، وإرجاع المياه إلى الخزانات بعد التأكد من سلامتها، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة.

وفي نفس السياق زار الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات بإمارة عجمان، برئاسة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، المصابين في الحادثة في مستشفى ثومبي بعجمان، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتلبية احتياجاتهم، ووضعهم الصحي بعد الوعكة التي تعرضوا لها.

واستمع أعضاء الوفد لشرح الأطباء المشرفين عن الحالات المصابة نتيجة التلوث، ونتائج الفحوص المخبرية التي تؤكد استقرار حالتهم الصحية وعدم وجود أية مخاطر أخرى، وقرب موعد مغادرتهم للمستشفى، متمنين لهم الشفاء العاجل، وأن يمن الله عليهم بالصحة والعافية.

وقال اللواء النعيمي إن سمو ولي عهد عجمان، أمر بتخصيص مكتب في إدارة الأبراج السكنية لتلقي الشكاوى ومتابعة احتياجات السكان، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام عطا، مدير الشؤون الطبية لمستشفى «ثومبي» أن المستشفى استقبل حتى أمس الأول 107 من الحالات التي تعرضت لتلوث المياه بالأبراج السكنية، تعاملت مع 98 حالة مصابة عولجت وصُرّح لها بالخروج من المستشفى بعد تحسنها دون حجزها، فيما تبقت 9 حالات تم حجزها لكونها تحتاج إلى مزيد من الرعاية والعلاج، حيث غادرت منها 5 حالات.