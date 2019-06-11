شكرا لقرائتكم خبر عن العوضي: باروت رجل المرحلة المقبلة ومنحْناه كل الصلاحيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عقدت إدارة شركة كرة القدم بنادي الإمارات مؤتمراً صحفياً ظهر أمس للإعلان عن التعاقد مع المدرب عيد باروت لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل وتحدث في المؤتمر محمد إسماعيل العوضي رئيس الشركة وعيد باروت مدرب الصقور الجديد وعلي بودنوس المستشار الفني لشركة كرة القدم.

وقال محمد إسماعيل العوضي رئيس شركة كرة القدم بنادي الإمارات: هناك استياء من نتائج الفريق في الموسم الماضي وأنا أقول نتائج وليس هبوط الفريق لأن الإمارات لم يهبط طالما أن هناك قضية ونحن متفائلون بالتوصل إلى حل يرضي جماهير النادي بخصوصها، الإدارة تعمل على ملف القضية كما تعمل للمستقبل وأول خطوة كانت بالتعاقد مع المدرب عيد باروت وهو مدرب خبير وله تاريخ حافل بالإنجازات والنجاحات سواء مع نادي الإمارات حيث توج معه بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة من قبل أو من خلال قيادة فرق للصعود ومن خلال عمله مع أندية النصر والوصل والشعب والفجيرة وغيرها والمنتخبات الوطنية المختلفة وهو بلاشك كفاءة وطنية نفتخر في نادي الإمارات أن تكون على رأس العمل الفني ولا أخفي أنني حاولت التعاقد معه ثلاث مرات من قبل والفريق كان في خضم معترك دوري الخليج العربي مما يعني أن عيد ليس مدرب فرق هواة.

وأضاف: وجدنا تأييداً كبيراً لهذه الخطوة وإشادات واسعة وردود الأفعال كلها إيجابية وداعمة للتعاقد معه لأنه مدرب المرحلة ورجلها، سيجد كل الدعم ونحن متفائلون به ولدينا ثقة كبيرة فيه وفي عمله.

فخر وإعزاز

وأوضح محمد إسماعيل العوضي أن إدارة النادي تفخر بنجاحات المدربين المواطنين وحريصة على تقديم كل المساعدات اللازمة لهم منوهاً بإنجاز العنبري مع الشارقة وكشف عن منح المدرب صلاحيات كاملة فيما يتعلق بالفريق الأول ونوه بتكوين لجنة فنية برئاسة عمر المزكي نائب رئيس شركة كرة القدم وتضم عيد باروت مدرب الفريق وعلي بودنوس مستشار الشركة الفني وباسم عبدالله مدير الفريق وأفاد باستمرار باسم في منصبه كمدير للفريق، وقال إن باروت طلب استمراره بحكم أنه يعرف اللاعبين ويعرفه المدرب جيداً ،وذكر أن النادي سيعين مشرفاً جديداً للفريق بعد اعتذار المزكي عن عدم الاستمرارمفيداً بأن المشرف سيكون من خارج مجلس الإدارة وشكر العوضي المزكي على تضحياته من أجل الفريق وبين أن المزكي سيحتفظ بمنصبه كنائب لرئيس الشركة لكنه لن يكون مشرفاً للفريق.

وأكد العوضي أن ناديه يحترم كل الأندية و المؤسسات ولم يتعد على أحد ولم يتهم أحداً وقال بالمقابل من حق النادي التظلم وتصعيد قضيته للجهات الرسمية والعليا والتمسك بحقوقه وكشف عن تعيين محام مواطن متخصص في قضايا الرياضة ولديه خبرة كبيرة إلى جانب محامية إسبانية كانت موظفة في الاتحاد الدولي وهي متخصصة في قضايا كرة القدم ولفت إلى أن هذه المحامية كلفها النادي لمتابعة القضية حال تم تصعيدها لدرجة أعلى.

وقال العوضي: نادينا اتبع الطرق القانونية وقدم احتجاجه في الموعد المحدد وتم قبول الدعوى وهذا في حد ذاته مؤشر يؤكد صحة موقفنا، هناك جلسة اليوم ستكون كل الأطراف حاضرة فيها ونأمل أن يصدر القرار الصحيح، وبعيداً عن أي مجاملات أو إرضاءات.

شكر وتقدير

ومن جانبه تقدم عبيد باروت بالشكر والتقدير للشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي على ثقته في شخصه وعلى الدعم الذي قدمه له خلال مسيرته ومشواره داخل نادي الإمارات وخارجه، كما شكر محمد إسماعيل العوضي رئيس شركة كرة القدم بالنادي وإدارة النادي وقال باروت: أنا واحد من أبناء نادي الإمارات وفخور بانتمائي له ووجدت فيه كل تقدير منذ أن كنت مدرباً في المراحل ومساعداً للمدرب ثم مدرباً أول، الثقة الكبيرة والسعي للتعاقد مع مدرب مواطن شيء رائع يؤكد إيمان هذه الإدارة بالكفاءات المواطنة، تعلمنا على يد مدربين مواطنين وعملنا معهم ثم تسلمنا المهمة في عملية تواصل الأجيال التي تضيف للكرة الاماراتية ولتجارب المدربين المواطنين وأنا سعيد جداً بهذه الخطوة ومرتاح لوجودي في بيتي ولاشك في أن ما حصلت عليه من دعم من الشيخ أحمد بن صقر ورئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة كرة القدم وكل أعضاء مجلس الإدارة والشركة يشعرني بالرضا ويضعني أمام مسؤولية كبيرة لمضاعفة جهدي وأداء دوري تجاه الشباب واللاعبين.

عودة الجماهير

ذكر عيد باروت أن عودة جماهير الصقور إلى المدرجات يجب أن تكون أولوية والشغل الشاغل، وقال في هذا الخصوص: ليس من المعقول أن تغيب الجماهير وتترك المدرجات خالية بعد أن كانت تأتي بالآلاف ومازلت أذكر الحشود والأعداد التي تصل إلى 30 ألفاً عندما توج الفريق بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة ونأمل أن تعود الجماهير فناديها يحتاج إليها، الجمهور يعطي طعماً وهو عامل مهم جداً في تحقيق النتائج، وأوضح باروت أنه اعتذر لأندية كلباء وحتا والإمارات وغيرها من الأندية في الفترة الأخيرة بسبب مرض والدته وبقائه معها وقال: هناك ظروف خاصة حالت دون قبول أي عرض لكني عدت من بوابة الإمارات. وأعلن عيد أن هدفه التطوير مشيراً إلى أن الأهداف في التدريب متعددة لكنه يستهدف التطوير مع تحقيق النتائج الإيجابية وعن الطاقم المعاون قال إنه سيستعين بمدربين أكفاء لهم خبرة وبصمة من خلال عملهم في المنتخبات والأندية وهم حملة شهادات عليا ومؤهلون تأهيلاً عالياً وقال أنا أتعامل معهم منذ سنوات طويلة، وعن مدرب الحراس الصربي جورجي واستمراره في الجهاز الفني الجديد قال: سيكون هناك مدرب حراس جديد سيتم الإعلان عنه بعد يومين من الآن.

عمل إداري

أوضح عيد باروت أنه كمدرب للفريق ليس معنياً بالأمور الإدارية وهو سيعمل على ترتيب أوضاع الفريق وسيعلن عن موعد التجمع قريباً. وذكر عيد أنه أول مدرب مواطن محترف وقال: هناك مدربون مواطنون كثيرون وكلهم محل ثقة وتقدير ومحل احترام وكلهم لهم وجودهم وإسهاماتهم ولكني كنت أول مدرب مواطن عند إعلان دوري المحترفين.

مدرب مميز

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ومن جانبه أشاد علي بودنوس مستشار شركة كرة القدم بنادي الإمارات بخطوة التعاقد مع المدرب عيد باروت وقال: إنه مدرب مشهود له بالكفاءة وهو قادر على تطوير الفريق وتحقيق الأهداف المرجوة سواء بقي الفريق في دوري الخليج العربي أو في دوري الأولى وأثنى على توجه إدارة النادي التي قال إنها انحازت للمدرب المواطن وقال بودنوس: العمل الذي قامت به إدارة النادي كبير وأنا تعرفت إلى حجم هذا العمل وأعتقد أن الحكم على هذا العمل يجب ألا يتم بناء على النتائج التي تحققت في الدوري.

المعسكر بين 3 دول

قال محمد إسماعيل العوضي رئيس شركة كرة القدم بنادي الإمارات إن هناك ثلاثة عروض مقدمة للنادي بخصوص المعسكر الإعدادي، وسيتم المفاضلة بينها واختيار الوجهة الأفضل، وذكر أن توقيت المعسكر مرتبط بمعرفة مصير الفريق.

وعن اللاعبين الأجانب والمواطنين قال: اللجنة الفنية المكونة من المزكي وبودنوس وباسم عبدالله والمدرب عيد باروت هي المعنية بالاختيارات، وأضاف: كل العناصر التي ترغب في وجودها سنعمل على إتمام التعاقد، اللجنة في الأخير تعرف قدرات النادي المادية وسقفه.

مشروع استثماري جديد

كشف محمد إسماعيل العوضي عن انتهاء الترتيبات والمخاطبات الخاصة بمبني استثماري جديد وقال: المجمع التجاري والسكني انتهى وهناك خطوة أخرى لتعزيز الاستثمار بإيجاد مصادر تمويل وأضاف: سيتم الإعلان عن المشروع الجديد قريبا.

وكان النادي استثمر المبالغ المالية من بيع الحسن صالح للشارقة في بناء مجمع تجاري وسكني.

الشاجي خارج الحسابات

قال محمد إسماعيل، رئيس شركة كرة القدم بنادي الإمارات إن قائد الفريق أحمد الشاجي انتهى عقده، وتلقى عرضا من أحد الأندية وسيكون خارج حسابات النادي في الفترة المقبلة.

وعن علي صقر ذكر أن عقده مستمر وتبقى له عام آخر وكشف تلقي ناديه لعرض من اتحاد كلباء لشرائه، لكنهم رفضوا التفريط فيه كما كشف عن تلقيهم عروض بيع اللاعب سعد سرور، ولكن الإدارة فضلت بقاءه.

وعن المقيمين قال إن المصري حسام لن يتم التجديد له، فيما سيتم زيادة راتب الموريتاني عبدالله ولد الكوري، رغم أن عقده لم ينته، لكن الإدارة فضلت زيادة راتبه كنوع من التحفيز والتقدير لما قدمه في الموسم الماضي.

التجديد لفهد خلفان قريباً

أوضح محمد إسماعيل أن هناك رغبة لدى النادي تجديد عقد لاعب الوسط فهد خلفان وتوقع أن يتم الإعلان عنه قريباً. وذكر أن إعارة محمد هلال القادم من الوحدة انتهت واللاعب انتقل إلى بني ياس وقال: عيسى علي لديه عقد مع النادي مازال سارياً وهو وقع مع بني ياس.

وعن بقية اللاعبين الذين انتهت عقودهم ذكر أن القرار سيكون في يد الجهاز الفني.