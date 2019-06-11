"أنصار الله" تعلن تنفيذ هجوم بعدد من الطائرات المفخخة على قاعدة الملك خالد الجوية

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2كي على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير.

وتأتي الهجمات عقب يومين من إعلان الجماعة، الأحد، تنفيذ هجمات مماثلة بطائرات مسيرة من ذات النوع على مرابض ومحطات لطائرات من دون طيار في مطار جيزان، سبقها في 26 مايو المنصرم، استهداف مرابض الطائرات الحربية فيه بطائرة من نفس النوع.

يشار إلى أن "قاصف 2 كي" طائرة مسيرة مفخخة تنفجر من أعلى إلى أسفل بمسافة 20 متراً وبشكل متشظي ولديها القدرة على حمل كمية كبيرة من المواد المتفجرة.

وكشفت الجماعة، الستار عن طائرة قاصف 2كي في العاشر من يناير الماضي.