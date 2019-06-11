بوتين وولي عهد أبو ظبي يشيران إلى أهمية الاستقرار في الخليج

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان ، ان الطرفان " ناقشا القضايا الرئيسية للتعاون الروسي الإماراتي ، بما في ذلك تنفيذ إعلان الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة ، الذي تم توقيعه عقب المحادثات بين فلاديمير بوتين ومحمد آل نهيان في موسكو في حزيران / يونيو الماضي".
وأضاف البيان، بأنه " تم تقييم إيجابي للعمل المشترك على تطوير العلاقات في مختلف المجالات".
وفقا للكرملين ، عند تبادل الآراء حول الوضع في الخليج الفارسي ، أشار كلا الجانبين إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.
يذكر ان المحادثة الهاتفية جرت بمبادرة من جانب الإمارات، واتفق الطرفان على استمرار الاتصالات الشخصية.
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