دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HMD تستعد لإعادة تسمية علامتها التجارية للهواتف الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.

إعترف Pranav Shroff من شركة HMD GLOBAL في تصريحات له مؤخراً بخطأ الشركة في نمط إختيار تسمية العلامة التجارية للهواتف الذكية الذي لم يدعم العلامة التجارية في الإنتشار في الأسواق رغم جهود الشركة خلال الفترة الماضية.

في تصريحات Pranav Shroff من HMD Global التي قدمها لGadgets360، أكد على أن إختيار الشركة لتسمية إصدارات الشركة من الهواتف الذكية أدى إلى إرباك المستخدم، كما أنه لم يدعم إنتشار الهواتف أو الترويج لها على النحو الأمثل.

ويأتي هذا الإعتراف من HMD نتيجة للجهود التي بذلت من الشركة في تطوير إصدارات الشركة من هواتف Nokia بمميزات جديدة، إلا أن الشركة واجهت منافسة كبيرة في الأسواق، والتي لم يدعمها التحديثات والإصدارات المتتالية من الشركة التي جاءت بمستوى تسعير متفاوت لإرضاء كافة المستخدمين.

Advertisements

ويعود السبب الأول في عجز HMD للترويج بشكل أفضل لهواتفها الذكية نتيجة للنمط الذي تم إختياره في تسمية هواتفها الذكية، والذي لم يدعم المستخدمين في إختيار الإصدار المفضل بشكل سلس، حيث قدمت HMD كلاً من هواتفNokia 5 6، 7، وأيضاً 8 في 2017، ومن ثم عادت الشركة بإستراتيجية جديدة لإختيار تسمية العلامة التجارية في 2018، حيث جاء Nokia 1 كإصدار متوسط من الشركة، بينما قدمت علامة Nokia 8 Sirroco لإصدارها المميز، بينما عادت لتقدم سلسلة Plus في النصف الثاني من 2018.

يذكر أن HMD تخطط بعد هذا الإعتراف لبدء إختيار تسمية جديدة لهواتفها الذكية لتدعم المستخدمين في الإختيار بشكل أفضل بين إصدارات الشركة خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع HMD تستعد لإعادة تسمية علامتها التجارية للهواتف الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.