شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. مواطن سعودى يرصد ارتفاع الحرارة إلى 55 درجة مئوية فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد مواطن سعودى، ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسى، أمس الأحد، فى محافظة المجمعة بالرياض، حيث بلغت درجة الحرارة 55 درجة مئوية على أحد الطرق الرئيسية، بحسب فيديو متداول .
ويوم السبت الماضى، نقلت تقارير صحفية، عن خبير فى الأرصاد الجوية، أن أعلى درجة حرارة سجلت أمس السبت على مستوى العالم، كانت فى الكويت، وفقا لصحيفة "سبق".
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلاً عن عضو الاتحاد العربى لعلوم الفضاء والفلك السعودى خالد الزعاق، إن درجة الحرارة بلغت 52.2 درجة مئوية فى الظل بمنطقة مطربة شمالى البلاد يوم السبت الماضى .
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