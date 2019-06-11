فنان العرب يشعل مسرح الجوهرة و يغازل جمهوره

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الخليج - محمد المليص
أشعل فنان العرب محمد عبده مسرح مدينة الملك عبدالله الرياضية ” الجوهرة ” مساء أمس الأحد في ثاني حفلات موسم جدة و الذي نظمته شركة بنش مارك بحضور جماهيري كبير و شدى محمد عبده بأحمل أغانيه بين محبيه و عشاقه حيث غنى من من قديمه وحاضره ، بحضور 6000 شخص.
واستهل فنان العرب الوصلة الأولى بأغنية العروس و صوتك يناديني و انا سمعت اسمك
و اقرب الناس و ارفض المسافة و لي ثلاث ايام و الرسايل و انت محبوبي و اختتم وصلته الأولى ببنت النور
و أكمل فنان العرب الوصلة الثانية بغناء تذكرين
و المعازيم و مافي داعي و مجموعة انسان و مجنونها و على البال و ماعاد بدري ويا مستجيب للداعي .
الجدير بالذكر أن محمد عبده هو ثاني فنان يغني في حفلات موسم الذي أفتتحه الفنانة أحلام مساء يوم السبت .
و في ختام الحفلة صرح فنان العرب محمد عبده خلال المؤتمر الصحفي قائلاً ” اليوم انا أغازل الجمهور بالأداء والصوت على المسرح، وسعيد جدا بتواجدي في هذا الموسم.”
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