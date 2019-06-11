“ال مشيط” يستقبل مدير الكهرباء بالمدينة لمناقشة مستجدات الكهرباء بوادي الفرع

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – عامر العمري – محافظة وادي الفرع: استقبل محافظ محافظة وادي الفرع الاستاذ عايض بن سعيد آل مشيط مدير إدارة شركة الكهرباء بمنطقة المدينة المنورة المهندس عمر مسعود اللقماني وفريق عمله المكون من عدة مهندسين وذلك قي مقر مكتبه بمحافظة وادي الفرع.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها مدير ادارة شركة الكهرباء لمحافظة وادي الفرع ، حيث استمع خلال الاجتماع لعدد من الملاحظات و طلبات الأهالي والذي ابدء تجاوبا معهم خلال هذا اللقاء وذلك بحضور رئيس بلدية محافظة وادي الفرع الدكتور محمد مبارك السهلي و عدد من رؤساء المراكز وعدد من أعضاء المجلس المحلي والبلدي وعدد من الأهالي.

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وابدى المهندس عمر مسعود اللقماني مدير إدارة شركة الكهرباء بالمدينة المنورة حرصه على خدمة المواطنين و المستفيدين وتقديم كل الدعم لمحافظة وادي الفرع.

ووجه عدد من المواطنين شكرهم لمحافظ محافظة وادي الفرع والمسؤولين في شركة الكهرباء على تجاوبهم في كل ما يخدم المحافظة والمواطنين وفقاً لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – بتوفير كافة الخدمات للمواطنين.