التحالف العربي يتعهّد بوضع حدّ "للإنقلاب الحوثي"

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"الخليج 365" من الرياض: أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "مستمرة للعمل على جميع المسارات والمبادئ لإنهاء الانقلاب وإعادة الحكومة الشرعية في اليمن، وأيضًا إعادة اليمن للحاضنة الخليجية والعربية بعد ما اختطفته المليشيات الحوثية الطائفية".

وقال المالكي إن تحالف دعم الشرعية في اليمن "يعمل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن والحكومة اليمنية الشرعية والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن لإنهاء الانقلاب الحوثي وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية وَفْق المرجعيات الثلاث: القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني اليمني".

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي لقيادة القوات المشتركة للتحالف الذي عقد مساء اليوم الاثنين في الرياض أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جميع الجهود لإنهاء الانقلاب والعمل على توفير البيئة السياسية المناسبة للتوافق اليمني اليمني بمشاركة جميع الأطياف السياسية في اليمن لتحقيق مصلحة الشعب اليمني ككل".

وأشار المالكي إلى أن المجموعة الرباعية وأصدقاء اليمن يعملون على إنعاش الاقتصاد اليمني وللحفاظ على العملة اليمنية.

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وأوضح المالكي أن الجهود الإنسانية مستمرة منذ بداية العمليات العسكرية في عام 2018 حيث قدمت دول التحالف ممثلة في جميع الدول الأعضاء مبلغ مليار وخمس مئة مليون دولار ضمن خطة الاستجابة للعمليات الإنسانية للعام 2018 وكان هناك دعم سخي من السعودية،والإمارات و الكويت في خطة الاستجابة لهذا العام 2019.

خروقات حوثية

وأشار المالكي إلى أنه وضمن الجهود الإنسانية التي تقوم بها قيادة القوات المشتركة للتحالف أطلقت حملة إغاثية عاجلة للمتضررين جراء الأمطار الغزيرة في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات المجاورة.

وحول الخروقات الحوثية، بين بين المالكي أن إحصائيات خروق المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاتفاق ستوكهولم فقد بلغت إجمالي تلك الخروق 5083 خرقًا .

وقال إن أبرز مناطق إطلاق الصواريخ البالستية من الداخل اليمني في اتجاه المملكة هي من صعدة وعمران حيث بلغت مجمل تلك الصواريخ التي أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة 226 صاروخًا، حسبما أفادت وكلة الأنباء السعودية "واس".

وقال المالكي إن إجمالي خسائر المليشيات الحوثية التابعة لإيران في الأسلحة والمعدات منذ 27 مايو 2019م حتى 10 يونيو 2019م بلغت 342 في حين بلغ عدد القتلى من العناصر الإرهابية الحوثية 620 قتيلًا.