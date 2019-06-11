دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة بعد إزالته عودة تطبيق Split Screen Launcher لمتجر قوقل بلاي

مع ظهور ميزة تقسيم الشاشة على أندرويد، رأينا كم هائل من التطبيقات القادمة بنفس الفكرة، وطعبًا هي موجّهة للمستخدمين الذين لم يتحصّلوا على الميزة بشكل افتراضي، أو للمستخدمين الذين يرغبون بالبديل والمزيد، عمومًا كان تطبيق Split Screen Launcher أحد هذه التطبيقات، ولكن لسبب ما تم إزالة التطبيق من المتجر من قبل مطوريه.

وهاهو الآن يرجع وبحلّته الجديدة، بحيث معه ستتمكن كمستخدم أندرويد من تشغيل تطبيقاتك تلقائيًا في وضع تقسيم الشاشة، وحتى لو كان جهازك الأندرويد لا يأتي بهذه الميزة افتراضيًا، حيث معه ستتمكن من إنشاء اختصارات للتطبيقات على الشاشة الرئيسية، وفور الضغط على اختصار معين، سيتم تشغيل التطبيقين اللذين تم تحديدهما سابقًا.

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أخيرًا، ما زالة تطبيق Split Screen Launcher في مراحله التجريبية بيتا، ولكنه مستقر إلى حد كبير، ولتحميله انتقل الى صفحته من على متجر قوقل بلاي من هنا.

التدوينة بعد إزالته عودة تطبيق Split Screen Launcher لمتجر قوقل بلاي ظهرت أولاً على عالم التقنية.