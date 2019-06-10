الأمن السيبراني يحذر مستخدمي سامسونج

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الاثنين، من ثغرات في تحديثات أنظمة هواتف سامسونج تتسبب في الكشف عن معلومات المستخدمين للأجهزة.

وأشار المركز، عبر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، إلى أن المهاجم يتمكن من استغلال الثغرات وتنفيذ الكشف والإفصاح عن المعلومات الموجودة في الأجهزة، أو التقليل من أداء الأجهزة، أو التقليل من سعة الذاكرة المتوفرة في الأجهزة، وتمكن الثغرات التطبيقات غير المصرح بها من الحصول على المعلومات المدخلة من قبل المستخدمين وتغييرها.

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، موضحا أن سامسونج أصدرت توضيحا للتحديثات عبر الرابط التالي https://security.samsungmobil.com/securityupdate.smsb