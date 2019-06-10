(بالصور).. نائبة الرئيس السوري تشارك باحتفالات "يوم روسيا"

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وشارك في الحفل من الجانب السوري نائب رئيس الجمهورية الدكتورة نجاح العطار والأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال هلال، ورئيس مجلس الشعب محمود الصباغ، ورئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام ونائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل مقداد إلى جانب عدد كبير من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والمسؤولين السوريين.
© Sputnik . Ahmad Hamdosh
بدوره أثنى أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري في كلمة له أمام الحفل على الجهود والتضحيات الكبيرة التي قدمها الجانب الروسي للشعب السوري خلال هذه الحرب، لافتاً إلى الإكبار والإجلال الذي يكنه الشعب السوري لدماء الشهداء السوريين والروس التي اختلطت وروت التراب السوري في سبيل مكافحة الإرهاب والتطرف والمشاريع الاستعمارية.
© Sputnik . Majid Badawi
احتفالات "يوم روسيا" في دمشق
وتحتفل روسيا الاتحادية، بعد غد الأربعاء بالعيد الوطنى الروسى "يوم روسيا"، الذى يعتبر أحد أهم أعياد البلاد الرسمية، حيث يحتفل الشعب الروسي يوم 12 يونيو/حزيران بـ"يوم روسيا" وهو من أهم الأعياد الرسمية الحديثة في البلاد.
© Sputnik . Majid Badawi
احتفالات "يوم روسيا" في دمشق
ويعود تاريخ هذه المناسبة إلى عام 1990 ، حينما أصدر المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية مرسوما بإعلان سيادة دولة روسيا، وتنظم بهذه المناسبة السنوية احتفالات شعبية كبيرة في جميع أنحاء البلاد.
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