سفير روسيا في دمشق يؤكد على ضرورة القضاء على الإرهاب في سوريا

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© Sputnik . Vitaly Belousov
وتحدث السفير يفيموف عن "ضرورة القضاء على الإرهاب وإنهاء الحرب في سوريا لاستعادة الحياة السلمية في سوريا".
وردا على سؤال حول الاتهامات التي تطلقها بعض الدول الغربية والعربية ضد سوريا وروسيا حول قتل المدنيين في إدلب قال يفيموف "تعودنا أن الغرب يتهم دائما سوريا وروسيا بدون مبرر ونحن قمنا بالرد على هذه الاتهامات بأننا نستهدف فقط البنى التحتية التابعة للإرهابيين في إدلب".
وأضاف أن "هذه الاتهامات تأتي فقط للتأثير على سير العملية العسكرية في إدلب، وهي غير مبررة".
وقال إن "الغرب يستخدم أيضا الأدوات الإعلامية والعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب للتأثير على الوضع في سوريا".
© Sputnik . Bassel Shartouh
يحتفل الشعب الروسي يوم 12 يونيو/حزيران بـ"يوم روسيا" وهو من أهم الأعياد الرسمية الحديثة في البلاد. يعود تاريخ هذا العيد إلى الثاني عشر من يونيو/حزيران من عام 1990 ، حينما أصدر المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكيةالسوفيتية مرسوما بإعلان سيادة دولة روسيا.
العيد الوطني لروسيا الاتحادية والذي يدعى أيضا "يوم روسيا" يعود 12حزيران/ يونيو عام 1990 عندما أصدر المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية مرسوما بإعلان سيادة دولة روسيا
وفي عام 1994 وقع الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين مرسوما بإعلان يوم الثاني عشر من حزيران من كل عام عيدا للدولة.
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