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سفير روسيا في دمشق يؤكد على ضرورة القضاء على الإرهاب في سوريا

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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

© Sputnik . Vitaly Belousov

دمشق — سبوتنيك. وقال يفيموف للصحفيين في حفل بمناسبة يوم روسيا إن "روسيا تساعد الشعب والحكومة السورية في مكافحة الإرهاب، وهذه المساعدة أسهمت كثيرا في دفع عملية مكافحة الإرهاب، وتم إحراز تقدم جزئي في هذه المسألة والآن نحن ننتصر في المعركة ضد الإرهاب ولكن لا تزال أمامنا صعوبات".

وتحدث السفير يفيموف عن "ضرورة القضاء على الإرهاب وإنهاء الحرب في سوريا لاستعادة الحياة السلمية في سوريا".

وردا على سؤال حول الاتهامات التي تطلقها بعض الدول الغربية والعربية ضد سوريا وروسيا حول قتل المدنيين في إدلب قال يفيموف "تعودنا أن الغرب يتهم دائما سوريا وروسيا بدون مبرر ونحن قمنا بالرد على هذه الاتهامات بأننا نستهدف فقط البنى التحتية التابعة للإرهابيين في إدلب".

وأضاف أن "هذه الاتهامات تأتي فقط للتأثير على سير العملية العسكرية في إدلب، وهي غير مبررة".

وقال إن "الغرب يستخدم أيضا الأدوات الإعلامية والعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب للتأثير على الوضع في سوريا".

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© Sputnik . Bassel Shartouh

الحفل شهد حضورا سوريا رسميا كبيرا تمثل بحضور الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري والدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والاعلامية للرئاسة السورية ورئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ ورئيس الحكومة السورية عماد خميس وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب السوري ومن المحافظين وعدد من الشخصيات السياسية والدينية والثقافية السورية.

يحتفل الشعب الروسي يوم 12 يونيو/حزيران بـ"يوم روسيا" وهو من أهم الأعياد الرسمية الحديثة في البلاد. يعود تاريخ هذا العيد إلى الثاني عشر من يونيو/حزيران من عام 1990 ، حينما أصدر المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكيةالسوفيتية مرسوما بإعلان سيادة دولة روسيا.

العيد الوطني لروسيا الاتحادية والذي يدعى أيضا "يوم روسيا" يعود 12حزيران/ يونيو عام 1990 عندما أصدر المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية مرسوما بإعلان سيادة دولة روسيا

وفي عام 1994 وقع الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين مرسوما بإعلان يوم الثاني عشر من حزيران من كل عام عيدا للدولة.

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