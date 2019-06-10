مطارات دبي تتعهد الحد من استخدام البلاستيك

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دبي: تعهّدت مطارات دبي الاثنين نيتها حظر استخدام البلاستيك المعد للاستخدام لمرة واحدة في الساحات المخصصة للمستهلكين في أكثر المطارات الدولية ازدحاما على مستوى العالم بدءا من الأول من يناير 2020.

وتقوم مطارات دبي كل عام بإعادة تدوير ما يزيد على 43 ألف طن من الورق والزجاج والمخلفات الأخرى للحد من تأثيرها على البيئة، بحسب بيان صادر عن إدارة المطار.

وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، تمكنت مطارات دبي من جمع 16 طنا من الزجاجات البلاستيكية وأغطية الزجاجات المعدة للاستخدام مرة واحدة والتخلص منها.

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وقال يوجين باري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي إن المطار "يستقبل ما يقرب من 90 مليون شخص كل عام وتمتلك إدارته القدرة على إحداث فرق ملموس من خلال خفض استهلاك المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام مرة واحدة في الساحات المخصصة للمستهلكين بل وإزالة استخدامها نهائيا".

وتابع "اليوم نلتزم العمل مع جميع شركائنا في قطاعي الامتياز والضيافة لتحقيق هذا الهدف بدءا من الأول من يناير 2020".

وتعتبر دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم. وتضمّ الامارة مئات الأبراج وناطحات السحاب، أشهرها برج خليفة الأعلى في العالم والبالغ ارتفاعه 828 مترا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق "السبع نجوم".

واستقبلت دبي 15,92 مليون زائر في العام 2018، بزيادة قدرها 0,8 بالمئة عن العام السابق بينما تطمح الامارة الخليجية الثرية لأن تستقبل 20 مليون شخص العام المقبل مع استضافتها معرض "اكسبو"، الأكبر في العالم.

