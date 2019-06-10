مدير عام "ايسيسكو" يلتقي الأمين العام لجائزة الملك فيصل في الرياض

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الرباط: التقى سالم بن محمد المالك ، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو- اليوم الثلاثاء في الرياض بالمملكة العربية السعودية، عبد العزيز السبيّل، الأمين العام لجائزة الملك فيصل.

وبحث الطرفان، خلال هذا القاء، سبل تعزيز علاقات التعاون بين المؤسستين ، في المجالات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في الرياض يوم 27 مارس 2018، والتي تهدف إلى تطوير العمل المشترك لخدمة الإسلام والمسلمين في المجالات الفكرية والتربوية والعلمية والثقافية، وتنظيم الندوات والاجتماعات وورش العمل في الميادين المتعلقة بالجائزة، وإبراز دور الجائزة في دعم العمل الثقافي الإسلامي والدولي المشترك، وتشجيع المنظمات والمؤسسات في دول العالم الإسلامي وخارجه على تقديم الترشيحات للجائزة، والتعريف بالجائزة وأهدافها وفروعها وتفعيل نتائج أعمالها ذات الصلة باختصاصات "ايسيسكو".