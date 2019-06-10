دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق نبأ الإخباري يأتي بتصميم جديد وميزة المشاهدة لاحقًا وأكثر

في عالم أصبحت فيه التقنية سبيلك إلى كل صغيرة وكبيرة، وأصبح العالم بأجمعه قرية صغيرة، أصبح من المؤكد أن كل المعلومات حول أي مجال متاحة لك بضغطة زر، وعندما يتعلق الأمر بما يدور من حولك من أخبار، فالجميع يريد البقاء على اطلاع بالمُجريات، وهنا يأتي دور تطبيق نبأ، والذي هو عبارة عن تطبيق يُقدّم لمستخدميه تغطية إخبارية كاملة لأحدث وأهم الأخبار العالمية والعربية.

بدوره تم تصميم هذا التطبيق بعناية فائقة ليناسب المستخدم العربي، وهو بالمناسبة متاح على كلٍ من أندرويد و iOS، وكما أشرنا فهو يهتم بالأخبار حول العالم، على أن تكون التغطية لجميع الأخبار كاملة ووقت حدوثها، وبالاعتماد على أفضل وأهم المصادر العالمية والعربية المنتقاه أيضًا بعناية.

من ناحيته حصل التطبيق مؤخرًا على تحديث كبير وفّر معه الكثير من الإضافات الجديدة، على سبيل المثال تم إعادة تصميم التطبيق ليُقدّم أفضل تجربة ممكنة للمستخدم العربي، وهناك ميزة حفظ الأخبار لمشاهدتها لاحقًا، مع إمكانية قرائتها بدون الاتصال بالإنترنت، فضلًا عن دعمه للوضع الليلي وتغيير إعدادات الخط بحسب الرغبة.

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ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تم تنظيم التطبيق بشكل كامل، وذلك من خلال إظهار أهم وأحدث الأخبار في تصنيفات بحسب البلد أو التفضيل، وأخيرًا تم تطوير نظام التعليقات بما يتيح التعليق على الأخبار والرد على التعليقات وتبادل المناقشات حول الأخبار ومشاركتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

أخيرًا تطبيق نبأ متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل، ولتحميله على أندرويد أو iOS، انتقل مباشرة إلى موقعه الرسمي ومن هناك ستجد روابط التحميل.

التدوينة تطبيق نبأ الإخباري يأتي بتصميم جديد وميزة المشاهدة لاحقًا وأكثر ظهرت أولاً على عالم التقنية.