شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى المؤقت يعين رئيسا جديدا للمحكمة العليا وتغييرات بالعدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاحل لها، منذ قليل، أن الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح المؤقت أصدر قرارا بتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا ويجرى تعديلات على عدة مناصب فى وزارة العدل.

وفى السياق منفصل، جدد الرئيس الجزائرى المؤقت، يوم الخميس الماضى، دعوته للطبقة السياسية والمجتمع المدنى والشخصيات الوطنية إلى تبنى الحوار الشامل من أجل رسم طريق المسار التوافقى للخروج من الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد.

ودعا بن صالح ، فى خطاب متلفز مساء الخميس الماضى، الطبقة السياسية والمجتمع المدنى والشخصيات الوطنية الغيورين على الوطن إلى اختيار سبيل الحوار الشامل وصولا إلى المشاركة فى رسم معالم طريق المسار التوافقي، الذى ستعكف الدولة على تنظيمه فى أقرب وقت، وقال "أدعوهم الى أن تناقشوا كل الإنشغالات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة والتوصل إلى وضع معالم خارطة طريق مهمتها المساعدة على تنظيم الاقتراع الرئاسى المقبل فى جو من التوافق والسكينة والانسجام".

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وأشار بن صالح إلى أنه دعا أكثر من مرة فى خطابات سابقة إلى الحوار والتشاور، وجدد تعهده لضمان كل الظروف الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة وحرة وشفافة ، وكما يطلبها الشعب الجزائري.

وقال " إن هذه المرحلة الجديدة هى حقا فرصة ثمينة لتوطيد الثقة وحشد القوى الوطنية لبناء توافق واسع حول كافة القضايا المتعلقة بالجانب التشريعى والتنظيمى والهيكلى لهذه الانتخابات، وكذا آلية الرقابة والإشراف عليها".