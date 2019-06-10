شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 طفلات ووالدتهن إثر قذيفة حوثية على مدينة تعز اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أُصيبت 3 طفلات ووالدتهن، اليوم الاثنين، جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها مليشيات الحوثي على منزلهن شمالي مدينة تعز جنوب غربي اليمن. وقالت مصادر محلية يمنية - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - إن قذيفة صاروخية حوثية سقطت على منزل بمنطقة وادي القاضي شمالي مدينة تعز؛ ما أدى إلى إصابة 3 طفلات ووالدتهن بإصابات متنوعة، وتدمير المنزل. Advertisements وأعلن الجيش اليمني، في وقت سابق اليوم، تحرير مناطق جديدة شمال غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد، عقب معارك تكبدت خلالها مليشيات الحوثي 60 قتيلًا في صفوفها، بينهم قيادات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 3 طفلات ووالدتهن إثر قذيفة حوثية على مدينة تعز اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.