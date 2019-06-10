لبنان.. إصابة مجند وطفلة سورية في اشتباكات بالبقاع

بيروت/ إدوار حداد/ الخليج 365
أصيب مجند لبناني وطفلة سورية، الإثنين، خلال اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين الجيش اللبناني ومطلوبين أمنيا في محافظة البقاع (شرق)، بحسب الوكالة الرسمية.
وتندلع الاشتبكات في تلك المنطقة من آن إلى آخر، بسبب وجود عصابات خارجة عن القانون، وفق مراسل الخليج 365.
واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية إلى حي الشراونة في بعلبك، وما تزال تُسمع أصوات تبادل الرشقات النارية داخل الحي، حتى الساعة 20:30 "ت.غ".
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإصابة مجند في الجيش برصاصة في عنقه، وطفلة سورية برصاصة في الظهر داخل خيمة عائلتها في مخيم الكيال، جراء الاشتباكات في حي الشراونة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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