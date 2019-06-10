توقعات #الطقس غدا.. #سحب_رعدية على 4 مناطق وطقس حار شرق ووسط #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس غد الثلاثاء- نشاطًا في الرياح السطحية مثيرًا للأتربة والغبار، يحد مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي على البحر الأحمر.

كما أشارت هيئة الأرصاد -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الطقس سيكون حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها.

وأضافت هيئة الأرصاد أن هناك توقعات بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة» قد تمتد إلى الطائف.

وعن حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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أما الخليج العربي فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة رياحه السطحية تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، تتحول مساءً شرقية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.

وفي وقت سابق، توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، حالة الطقس اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن أعلى درجة حرارة ستكون على شرق المملكة، يليها الوسط والغرب.

وقال كراني -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن السماء ستكون ممطرة من مكة المكرمة وجنوبًا حتى جازان، مع وجود فرصة لهطول أمطار على أجزاء من الوسطى ووسط الشمال وشرقه.

وأضاف كراني أن درجات الحرارة ستسجل أقصى درجة، وتُراوِح بين 47 و50 درجة مئوية في الظل على الشرق، وتتخطى 53 درجة مئوية تحت الشمس، يليه الوسط والغرب.

وأشار خبير الأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاطًا ملموسًا للرياح، خاصةً على سواحل الغرب، ناصحًا بتجنُّب أشعة الشمس.