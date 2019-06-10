جامعة_المؤسس: مد فترة القبول لـ #الدراسات_العليا

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، تمديد موعد التقديم لقبول الدراسات العليا العامة والنوعية لفترة إضافية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441هـ، اعتبارا من 20 شوال الجاري حتى 29 من الشهر ذاته.

Advertisements

وقال عميد الدراسات العليا الدكتور سعود السلمي، إن اختبار القدرات العامة للجامعيين، الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم، يُعد متطلبا أساسيا للتقديم لجميع برامج الدكتوراه والماجستير، عدا بعض التخصصات الطبية، علمًا أن صلاحية الاختبار 5 سنوات، وأن اختبار اللغة الإنجليزية التوفل، والأيلتس، وكفايات اللغة الإنجليزية تعد ايضاً متطلبات بجميع برامج الماجستير العلمية وبرامج الدكتوراه عدا اللغة العربية والدراسات الإسلامية.

وأشار إلى أنه جرى تحديد درجة معينة لاختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى 65 للقبول في جميع برامج الدراسات العليا العامة للدكتوراه والماجستير، ودرجة 50 لبرامج الدراسات العليا النوعية، وأن على جميع معيدي ومحاضري الجامعات والكليات السعودية غير جامعة الملك عبدالعزيز الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتقدم إلكترونيًا خلال الفترة المشار إليها، حيث لن يتم استقبال أي طلبات أخرى بعد انتهاء فترة القبول.