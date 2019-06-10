صحيفة الخليج الالكترونية قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الاثنين إن بلاده تعتزم حظر بعض المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة وتسبب ضررا بيئيا مثل الماصات والأكياس وأدوات تناول الطعام بحلول أوائل 2021 بهدف تقليل المخلفات والنفايات لحماية محيطات العالم. وأعلن ترودو الخطوة من على ضفة بحيرة في محمية طبيعية بإقليم كيبيك، وذلك قبل أقل من خمسة أشهر على إجراء انتخابات عامة من المتوقع على نطاق واسع أن يكون تغير المناخ والتلوث من بين القضايا الرئيسية للحملات الانتخابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #كندا: حظر #المواد_البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بدءا من 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.