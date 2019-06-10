اندلاع حريق بإحدى عمائر العاصمة #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن نجاح أفرادها في إخماد حريق شب في إحدى العمارات بالرياض.

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وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الدفاع المدني: «تلقى مدني الرياض بلاغاً عن حادث حريق عند الساعة 2.6 ظهراً وباشرت الفرق الحادث عند الساعة 2.15 ظهراً».

وأشار الدفاع المدني، إلى أنه تم إخلاء العمارة وإخماد الحريق؛ بسبب التماس كهربائي بالمكيف وسبقه التماس قبل أسبوع.