اتفاق بين الإمارات ووكالة الطاقة المتجددة

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أبوظبي: وقّعت الإمارات العربية المتحدة ممثّلة بوزير التغير المناخي ثاني بن أحمد الزيودي اتفاقا مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" الاثنين لاستكمال جعل أبوظبي مقر المنظمة.

وتحدّد الاتفاقية التكميلية المناطق والمباني التابعة للوكالة كما تم تخصيصها من قبل حكومة دولة الإمارات، كما تضع وتوضح شروط وأحكام إشغال هذه المناطق والمباني من قبل الوكالة.

وقال الزيودي في بيان "عملت الدولة عبر تعاونها مع المنظمات والمؤسسات العالمية وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على تنفيذ برامج منح وإقراض واستثمار للعديد من مشاريع إنتاج الطاقة من المصادر النظيفة والمتجددة في دول عدة حول العالم".

وأضاف "عزّزت استضافة دولة الإمارات للمقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وحرصها على توفير كافة الإمكانات الداعمة لعمل الوكالة، من الدور الذي تلعبه الدولة في هذا المجال، ومكانتها كأحد أهم الداعمين الدوليين لجهود نشر حلول الطاقة المتجددة عالميا".

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وتعد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" منظمة حكومية دولية تدعم الدول في انتقالها واعتمادها الطاقة المستدامة.

كما تعد مركزا للامتياز وللسياسات والتكنولوجيا والموارد والمعارف المالية في مجال الطاقة المتجددة.

ويعد مقر وكالة "آيرينا" في أبوظبي من المباني المتعددة الاستخدامات "الأكثر تطورا واستدامة في دولة الإمارات"، بحسب البيان.

وتعقد المنظمة اجتماعها السنوي في أبوظبي في الاسبوع الاخير من حزيران/يونيو الحالي.