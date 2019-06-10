ولى عهد أبوظبى يبحث مع قائد القوات البحرية الفرنسية التعاون العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، مع قائد القوات البحرية الفرنسية الفريق أول ركن كريستوف برازويك، علاقات الصداقة وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في الشئون الدفاعية والعسكرية وسبل تنميتها وتطويرها لاسيما في ظل الحرص المشترك على رفع مستوى التعاون إلى آفاق أرحب.

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