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الجيش اليمني يعلن سيطرته على مناطق جديدة عقب معارك متواصلة مع الحوثيين

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القاهرة— سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مناطق شخب والزمعري والقفلة شمال غربي مديرية قعطبة شمال الضالع، بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER

وأضاف أن "الجيش سيطر على قريتي دبيان والدوير وتبة الدار وتباب وقرى أخرى مطلة على منطقتي هجار والقفلة شمال قعطبة"، وأكد "مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين خلال المواجهات وتدمير أسلحة وآليات تابعة لهم".

يأتي ذلك عقب يوم واحد من تمكن وحدات من الجيش اليمني من استعادة عدة قرى بشمال غرب الضالع منها قرية حبيل ووادي الزبيريات وقرية باجة واستكمال تطهير قرية شخب في منطقة حجر، حسبما ذكر الجيش على موقعه.

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وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.

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