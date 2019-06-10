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القاهرة— سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مناطق شخب والزمعري والقفلة شمال غربي مديرية قعطبة شمال الضالع، بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة.
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
يأتي ذلك عقب يوم واحد من تمكن وحدات من الجيش اليمني من استعادة عدة قرى بشمال غرب الضالع منها قرية حبيل ووادي الزبيريات وقرية باجة واستكمال تطهير قرية شخب في منطقة حجر، حسبما ذكر الجيش على موقعه.
وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.
ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير 2015.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن سيطرته على مناطق جديدة عقب معارك متواصلة مع الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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