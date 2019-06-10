وقال المالكي "نعمل لإيجاد أرضية صلبة لكافة الأطراف السياسية لإيجاد حل للأزمة اليمنية". وأضاف "أصدقاء اليمن يعملون من أجل انعاش الاقتصاد اليمني". وأشار إلى أنه تم إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة "سافيز" في البحر الأحمر، وأكد أن السفينة سافيز تشكّل تهديداً مستمراً للملاحة والتجارة البحرية في باب المندب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: السفينة الإيرانية "سافيز" تشكل تهديدا للملاحة والتجارة البحرية في باب المندب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.