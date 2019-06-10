الدوحة — سبوتنيك. وقال السفير خلال احتفالية بمناسبة يوم روسيا: "تؤكد الزيارات الرسمية على متانة العلاقات بين البلدين". وأضاف: "جاري الإعداد لزيارة أمير قطر إلى روسيا في خريف 2019". ويذكر في صدد الزيارات المتبادلة بين روسيا وقطر، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد تلقى دعوة في شهر آذار/مارس الماضي لزيارة الدولة الخليجية، حيث أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف عن قبول بوتين للدعوة.

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كانت هذه تفاصيل خبر السفير الروسي بالدوحة: جاري الإعداد لزيارة أمير قطر إلى روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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